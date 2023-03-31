«Икорный» дебош произошел в аэропорту Камчатки

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) мужчина попытался сорвать проверку багажа и ручной клади пассажиров на наличие икры. Ограничения на вывоз деликатеса кустарного производства действуют в крае с ноября.

Инцидент произошел на досмотровом посту 28 марта. «Гражданин, который находился в здании аэровокзала и не являлся авиапассажиром, совершил противоправные и провокационные действия по отношению к госинспекторам. Препятствовал досмотру багажа, позволял в отношении должностных лиц грубые выражения, угрозы физической расправы, вел съемку происходящего на камеру мобильного телефона», — рассказали Fishnews в пресс-службе территориального управления Россельхознадзора.

Отмечено, что дебошир, по имеющимся данным, занимается поставками икры непромышленного изготовления. Введение ограничений на перевозки деликатеса осложнило такую деятельность.

Сотрудник Россельхознадзора направил в полицию заявление о привлечении гражданина к уголовной ответственности по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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