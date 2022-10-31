Икра полетит с Камчатки по новым правилам

С 1 ноября в Камчатском крае стартует эксперимент по регулированию перевозок авиатранспортом лососевой икры. В преддверии вступления новых правил в силу власти региона опубликовали памятки для граждан.

Камчатка опробует на себе новые меры по борьбе с каналами вывоза нелегальной лососевой продукции, сообщает корреспондент Fishnews. Правовые контуры эксперимента очерчены федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 254.

Ограничения, которые вводятся с начала ноября, распространяются только на красную икру непромышленного изготовления. Контролироваться будет вывоз такой продукции как в ручной клади, так и в багаже авиапассажиров. Накануне вступления новых правил в силу министерство рыбного хозяйства Камчатского края опубликовало в соцсетях памятки для желающих взять с собой лососевый деликатес.

Отмечено, что для получения информации можно использовать прямую линию: 8 800 141 00 00. Приводятся и другие контакты для того, чтобы обратиться за разъяснениями.

К эксперименту Камчатки выразил готовность присоединиться Чукотский автономный округ.

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