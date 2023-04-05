Байкальскому омулю обеспечат усиленное воспроизводство

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила разработать комплексную программу искусственного воспроизводства байкальского омуля. Специалисты также оценят возможность разведения этой рыбы в других водоемах Бурятии и Иркутской области.

В перечень поручений по итогам заседания правкомиссии по вопросам охраны озера Байкал, утвержденных вице-премьером Викторией Абрамченко, вошла разработка комплексной программы искусственного воспроизводства байкальского омуля. Эта задача возложена на Росрыболовство совместно с Минприроды, Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Сибирским отделением РАН и при участии руководства регионов — Иркутской области и Бурятии.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, те же ведомства до 15 мая должны проработать вопрос с автоматизированным учетом численности омуля, определить целевой результат мероприятий по воспроизводству и оценить, хватит ли личинок и молоди для его достижения, — с учетом реконструкции Большереченского рыбоводного завода и консервации остальных заводов. До 22 мая поручено обеспечить контроль мероприятий по искусственному воспроизводству байкальского омуля на всех этапах от изъятия производителей до выпуска личинки, а до 25 мая — проанализировать последствия роста численности байкальской нерпы и определить, нужно ли ее регулировать и каким образом.

Проектный офис федерального проекта «Сохранение озера Байкал» нацпроекта «Экология» совместно с Росрыболовством и руководством Бурятии будут держать на контроле ход реконструкции Большереченского завода и ежемесячно докладывать о результатах в правительство. На решение вопросов с подготовкой кадров для рыбоводных заводов, трудоустройством специалистов, обеспечением их жильем и другими мерами поддержки Росрыболовству, Минтруду и Минобрнауки совместно с региональными органами власти отведен срок до 15 июня.

Виктория Абрамченко распорядилась до 28 апреля определить дополнительные районы для возможного любительского лова байкальского омуля. В список поручений также включен вопрос о развитии искусственного воспроизводства и пастбищного рыбоводства омуля в крупных водоемах Иркутской области и Бурятии помимо Байкала.

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