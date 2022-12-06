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Обзорная схема района работ из проектной документации

Реконструкцию Большереченского завода продлевают до 2024 года

Главрыбвод ищет подрядчика на новый этап реконструкции Большереченского рыбоводного завода в Бурятии. Максимальная стоимость контракта — 345 млн рублей.

Извещение о проведении электронного аукциона размещено на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, сообщает корреспондент Fishnews. Срок сдачи работ по контракту — до 31 августа 2024 г. Предполагается, что после реконструкции завод сможет производить и выпускать в водную систему Байкала 1 млрд личинок омуля и 2 млн штук молоди этой рыбы.

Напомним, в прошлом году на реконструкцию Большереченского завода было выделено более 200 млн рублей. Предполагалось завершить эти работы до конца 2021 г., после чего начать реконструкцию Селенгинского рыбоводного завода. Оба завода специализируются на выращивании байкальского эндемика, и соблюдение очередности объяснили необходимостью обеспечения непрерывности воспроизводства.

Планы пришлось корректировать в 2022 г. в связи с инфляцией и ростом цен на стройматериалы. В частности, обсуждался перенос начала реконструкции Селенгинского завода на период после 2024 г., а в проектную документацию по реконструкции Большереченского завода были внесены изменения.

Реконструкция ведется в рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал и социально-экономическому развитию Байкальской природной территории.

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