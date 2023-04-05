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Предприятия Сахалинской области беспокоит в том числе, какие запасы краба отправятся на новые аукционы с инвестобязательствами

Сахалинская область подняла вопросы по инвестквотам и крабу

На совещании у замминистра сельского хозяйства РФ Максима Увайдова министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко рассказал о вопросах, которые возникают у предприятий по второму этапу инвестквот и аукционов.

Минсельхоз России провел совещание о проектах правительственных актов для второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Участие принимали представители органов власти регионов Северного и Дальневосточного бассейнов.

С вопросами и предложениями по важной для отрасли теме выступил и министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

В региональном министерстве отметили важность решения вопросов, возникающих по оценке выполнения требований к производству продукции на береговом заводе по программе инвестквот.

«В подзаконной базе можно будет прописать порядок расчета объема продукции, в том числе с применением коэффициентов производства продукции», — обратил внимание руководитель областного ведомства. При этом необходимо, чтобы сохранялось обязательство производить на береговых предприятиях продукцию глубокой переработки в установленном законом объеме — это было одной из изначальных целей программы квот под инвестиции, подчеркнул Иван Радченко.

На совещании министр выступил и с предложениями по смягчению требований к заводам в условиях санкций.

От предприятий поступают вопросы по перечню видов краба в определенных районах промысла, которые предполагается выставить на торги с инвестиционными обязательствами. Пользователей волнует, что будет с объектами, по которым аукционы уже проводились совсем недавно — в рамках распределения долей квот добычи в морских водах. Если права на промысел таких видов краба выставить на новые торги, получится, что пользователи, заплатившие деньги, получают совсем мало времени для работы.

«Договорились с коллегами из федеральных ведомств заняться этой темой в рабочем порядке. Проект акта предполагает возможность отлагательного выставления тех или иных видов краба в тех или иных районах промысла на аукционы с инвестобязательствами. Направим в Министерство сельского хозяйства информацию о промысловых объектах, по которым возник вопрос», — рассказал Fishnews по итогам совещания Иван Радченко.

Предварительное обсуждение проектов подзаконных актов очень важно, ведь от этого зависит, как будет реализовываться программа, подчеркнул министр по рыболовству Сахалинской области. Такие рассмотрения нужно проводить как можно чаще, считает он.

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