Новые инвестквоты встраивают в общую систему распределения

Минсельхоз продолжает представлять проекты правовых актов для реализации закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. На этот раз ведомство опубликовало проект постановления о принципах распределения таких объемов по предприятиям.

В декабре был подписан федеральный закон, меняющий систему распределения квот. В список видов квот для промысла добавились квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 и квоты добычи крабов в инвестиционных целях — 2022.

В связи с этим Минсельхоз готовится внести изменения в постановление правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 1154 и постановление правительства от 26 октября 2019 г. № 1380. Эти документы определяют распределение инвестквот и квот добычи крабов в инвестцелях по пользователям.

Теперь в постановлениях планируется учесть появление инвестквот и аукционных крабовых квот второго этапа, сообщает корреспондент Fishnews. Принцип распределения будет традиционным: доля будет умножаться на объем общего допустимого улова, отведенный под этот вид квот.

Минсельхоз также уже представил проект постановления о порядке подачи заявлений на инвестквоты и порядке отбора инвестпроектов; о правилах подготовки и заключения договоров на доли инвестквот и примерной форме договора.

По крабам представлен проект постановления о правилах организации и проведения торгов и проект постановления с требованиями к объектам, которые предстоит построить победителям аукционов.

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