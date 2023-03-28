Новости
Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru

Новые инвестквоты встраивают в общую систему распределения

Минсельхоз продолжает представлять проекты правовых актов для реализации закона о втором этапе инвестиционных квот и крабовых аукционов. На этот раз ведомство опубликовало проект постановления о принципах распределения таких объемов по предприятиям.

В декабре был подписан федеральный закон, меняющий систему распределения квот. В список видов квот для промысла добавились квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 и квоты добычи крабов в инвестиционных целях — 2022.

В связи с этим Минсельхоз готовится внести изменения в постановление правительства РФ от 25 сентября 2017 г. № 1154 и постановление правительства от 26 октября 2019 г. № 1380. Эти документы определяют распределение инвестквот и квот добычи крабов в инвестцелях по пользователям.

Теперь в постановлениях планируется учесть появление инвестквот и аукционных крабовых квот второго этапа, сообщает корреспондент Fishnews. Принцип распределения будет традиционным: доля будет умножаться на объем общего допустимого улова, отведенный под этот вид квот.

Минсельхоз также уже представил проект постановления о порядке подачи заявлений на инвестквоты и порядке отбора инвестпроектов; о правилах подготовки и заключения договоров на доли инвестквот и примерной форме договора.

По крабам представлен проект постановления о правилах организации и проведения торгов и проект постановления с требованиями к объектам, которые предстоит построить победителям аукционов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Мы делаем, что должно

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

У нас уже есть концепция новых объектов под инвестквоты

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Надеемся, что позитивные прогнозы на путину оправдаются

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

Тема распределения участков для добычи анадромных видов рыб в нынешнем году стала одной из самых важных

Большая «лососевая реформа»

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.