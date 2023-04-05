В Британии оценили эффект от барьера для российской рыбы

В 2022 г. Великобритания сократила импорт белой рыбы из России на 21% по сравнению с предыдущим годом, отмечает вневедомственный государственный орган Seafish. Причиной называют заградительную пошлину, введенную из-за специальной военной операции на Украине.

Соединенное Королевство ввело заградительную пошлину в 35% июле 2022 г., напоминает корреспондент Fishnews. Согласно исследованию Seafish, в прошлом году около половины всех трески, пикши и минтая поступили в Великобританию из Норвегии и Китая. Обе страны нарастили на рынке Соединенного Королевства свое присутствие. Отмечается, что концу года доля прямых поставок из России упала до 8%.

Часть выпавших объемов британские производители знаменитого блюда Fish and Chips (рыбы с картофелем фри) стали замещать южноафриканским хеком, пишет портал IntraFish.

Сообщается, что в декабре в Великобританию было ввезено всего 12,7 тонн российской белой рыбы, что на 99% ниже уровня декабря 2021 г.

С учетом пошлины белая рыба из России была самой дорогой на рынке Соединенного Королевства — 8,92 фунта стерлингов (11,5 доллара) за килограмм. Для сравнения, средняя цена за килограмм рыбы из Норвегии составила 4,2 фунта (5,25 доллара), из Китая — 4,81 фунта (6,01 доллара), из Исландии — 7,09 фунта (8,86 доллара).

Портал подчеркивает, что заградительная пошлина налагается только на рыбу, ввозимую напрямую из РФ. Это в основном замороженное в море филе, которое чаще всего используют производители Fish and Chips. В то же время в местный ритейл поступает рыбопродукция, переработанная в Китае, Вьетнаме и Европе.

В общей сложности в 2022 г. Великобритания импортировала рыбопродукции на 3,6 млрд фунтов (4,5 млрд долларов). При этом доля трески, пикши и минтая составила почти четверть по стоимости и 164,5 тыс. тонн в физическом объеме. Сильнее всего растет импорт минтая, специалисты Seafish считают, что он постепенно замещает более дорогих треску и пикшу. Какое происхождение имеет ввозимый в основном из Китая минтай, исследователи не уточняют.

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