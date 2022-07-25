Британская пошлина оставила вход для рыбы из России

Великобритания все-таки ввела дополнительную пошлину — в 35% — на ввоз российской белой рыбы. Чтобы участники отрасли разобрались, какой именно товар подпадает под этот сбор, вневедомственный государственный орган Seafish опубликовал специальное разъяснение.

Анонсированную еще в марте пошлину официально ввели с 20 июля, сообщает корреспондент Fishnews. В разъяснениях от Seafish разбирался портал IntraFish.

Ключевой вопрос — подпадает ли под новый тариф российская белая рыба, ввезенная в Великобританию через третьи страны, в частности, через Китай. По данным Seafish и правительства Соединенного Королевства, Великобритания импортировала 50,3 тыс. тонн донных видов рыб из КНР в 2020 г., при этом значительную долю в этом объеме занимали российская треска и минтай.

Новый тариф точно действует для белой рыбы, добытой судами РФ, отмечает IntraFish. Однако в отношении продуктов переработки правила выглядят более сложными. К примеру, если российский улов «фактически переработан» в другой стране, он уже не считается произведенным в России, значит, не подпадает под заградительную пошлину.

Однако термин «фактически переработанный» может применяться к очень большому числу продукции. Британское законодательство требует, чтобы такая переработка приводила к получению нового товара либо представляла собой «важную стадию производства» какого-либо продукта.

При этом под «важной стадией производства» не имеются в виду следующие действия: операции по обеспечению сохранения продукта в хорошем состоянии во время транспортировки или облегчающие его транспортировку; такие простые действия, как удаление пыли, скрининг, сортировка, классификация, промывка или нарезка; изменение упаковки, разборка и сборка партий, укладка в банки, пакеты, ящики, коробки или другие емкости, фиксация на паллетах и другие простые действия по упаковке продукта; составление наборов из ряда продуктов для последующей продажи; нанесение знаков, этикеток и других аналогичных отличительных знаков на продукты или упаковку; простое совмещение нескольких частей для получения целого продукта; разделение продукта на части или изменение области его применения; комбинация двух и более операций, указанных выше.

Таким образом, простая упаковка или замораживание рыбы не соответствуют определению «важной стадии производства». Однако филирование рыбы или удаление из нее костей как автоматическим, так и ручным способом, позволяет соответствовать вышеизложенным критериям.

IntraFish обращает внимание, что дополнительные сложности представляют правила ввоза продуктов, переработанных в Евросоюзе и ввозимых в Великобританию. Эти правила отдельно и более строго прописывают, что может считаться продуктом, произведенным в ЕС.

К примеру, если простая переработка российской белой рыбы на китайских предприятиях уже позволяет считать ее нероссийской, то для товаров из ЕС этого будет недостаточно. Впрочем, продукты в панировке, такие как рыбные палочки, все же должны считаться в достаточной степени переработанными, чтобы стать нероссийскими, отмечает портал.

Генеральный директор Альянса представителей рыбной отрасли Великобритании Эндрю Куик считает, что стандартная нарезка, потрошение, филетирование, обвалка и замораживание в виде блоков должны считаться достаточными, чтобы подтвердить китайское происхождение продукта, сделанного из российского сырья.

Представители отрасли уверены: поступающая через Китай российская рыба не будет подпадать под новую пошлину — при условии, что она прошла стандартную обработку на первом этапе.

В руководстве Seafish подчеркивают, что в итоге ответственность лежит на импортере, и ее следует рассматривать «в каждом конкретном случае».

«Решение о толковании всего таможенного законодательства зависит от Налоговой и Таможенной служб Ее Величества (HMRC) и в конечном счете от суда», — говорится в документе.

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