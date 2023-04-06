Уловы подбираются к полутора миллионам тонн

Суммарный вылов у российских рыбаков к началу апреля вплотную приблизился к 1,5 млн тонн. Рост добычи по отношению к уровню прошлого года почти целиком обеспечен за счет промысла на Дальнем Востоке.

По данным отраслевой системы мониторинга, к 5 апреля российские рыбопромышленники выловили более 1,48 млн тонн водных биоресурсов — на 11% выше, чем за аналогичный период 2022 г. В Дальневосточном бассейне сохраняется положительная динамика — добыто 1,18 млн тонн, что на 12% больше показателя на отчетную дату прошлого года.

Рост уловов отмечается сразу по ряду промысловых объектов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, вылов минтая составил 925,7 тыс. тонн (+107,6 тыс. тонн), трески — 46,3 тыс. тонн (+2 тыс. тонн), сельди — 137 тыс. тонн (+16,3 тыс. тонн), камбалы — 18 тыс. тонн (+2,4 тыс. тонн).

Рыбаки Северного бассейна освоили 130 тыс. тонн, причем более половины этого объема — 73 тыс. тонн — приходится на треску. Вылов пикши достиг 24,6 тыс. тонн, что на 3,6 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Мойвенная путина завершилась на отметке 23,1 тыс. тонн.

В Западном бассейне общий вылов составил 28,8 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто 20,3 тыс. тонн, балтийской сельди — 7,4 тыс. тонн.

Предприятия Азово-Черноморского бассейна перешагнули за 9,3 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне объемы добычи увеличились по сравнению с прошлым годом на 13,4% — до 27,4 тыс. тонн, в основном за счет промысла кильки. Вылов этой рыбы вырос на 6,3 тыс. тонн и составил 24,3 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили 102,6 тыс. тонн водных биоресурсов.

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