Россия почти полностью выбрала квоту мойвы

В Баренцевом море завершилась мойвенная путина, рыбаки покинули район промысла. Вылов составил 23,05 тыс. тонн (+12% к уровню прошлого года), национальная квота освоена на 93,6%.

В Росрыболовстве состоялось заключительное заседание штаба путины. Заместитель руководителя ведомства Василий Соколов обратил внимание, что надо улучшать результат и выбирать все 100% квоты.

Также обсудили вопросы промысла других объектов в Северном бассейне — трески, пикши, путассу. По сравнению с уровнем прошлого года есть небольшое проседание по треске, связанное с сезонными колебаниями, по пикше добыча идет с увеличением, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«На данный момент нет рисков недоосвоения российскими рыбаками квот за пределами исключительной экономической зоны РФ — в Северной Атлантике и Норвежском море. Возможны сложности в море Ирмингера, связанные с вопросами логистики и выставления флота, но в целом работа на промысле путассу идет хорошо. Никаких сложностей нет», — рассказали в федеральном агентстве.

Еще одной темой стал переход флота на электронный рыболовный журнал. По данным отраслевой системы мониторинга, в Северном бассейне зарегистрировано 214 судов, осуществляющих рыболовство. 103 судна (48%) уже оборудованы ЭРЖ и используют его для передачи данных судовых суточных донесений, в тестовом режиме работают 13 единиц флота.

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