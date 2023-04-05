Минтайщики успешно завершают сезон «А»

В Росрыболовстве состоялся заключительный штаб минтаевой путины: к 4 апреля вылов составил 926 тыс. тонн (+13% к уровню прошлого года). Итоги сезона «А» планируют рассмотреть на конференции во Владивостоке.

Основная доля добычи приходится на Охотское море — 786 тыс. тонн минтая, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Вылов тихоокеанской сельди увеличился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.— до 137 тыс. тонн, трески освоено 46,3 тыс. тонн (+4,5%).

Пока в Охотском море на промысле минтая и сельди работают 89 судов тралового лова и одна плавбаза. До пяти снюрреводов и одно приемное судно ведут промысел донно-пищевых объектов с приловом минтая. Периодически до четырех единиц флота выходят из Северо-Курильска для добычи донно-пищевых объектов с приловом минтая.

В отчетный период на Северных Курилах работало также два наливных судна со сдачей рыбы на берег.

Количество флота на добыче сельди в Северо-Охотоморской подзоне продолжало увеличиваться: сейчас промысел ведут 41 крупнотоннажное и два среднетоннажных судна.

Флот работает в полях молодого мелкобитого легкопроходимого льда. Капитаны предупреждены о необходимости усилить внимание за ледовой обстановкой. Безопасность экспедиции обеспечивает спасательный буксир «Справедливый».

Также в районе работают 10 наблюдателей от Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и 36 инспекторов погранслужбы.

В экспедиции находятся 20 транспортных судов, на подходе еще 8 транспортов. 7 судов за отчетный период снялись в порты выгрузки. Отмечено, что средняя загрузка холодильников в рыбных портах Приморского края составляет 23% против 52% в 2022 г.

«Путина быстро приближается к своему завершению: 1 апреля были закрыты Западно-Камчатская и Камчатско-Курильская подзоны для специализированного тралового промысла минтая, за исключением судов-снюрреводов. С 10 апреля завершается промысел и в Северо-Охотоморской подзоне. Промысловая обстановка на минтае была благоприятна по всем районам работы флота в этом сезоне. В целом дальневосточные рыбаки начали год очень хорошо и обеспечили вклад в общероссийский вылов», — рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Результаты путины представят на конференции по тресковым, которая состоится во Владивостоке 12 апреля перед Дальневосточным научно-промысловым советом. На заседании под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова планируется рассмотреть итоги нынешнего сезона и перспективы на будущий — осенне-зимний (сезон «Б»).

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