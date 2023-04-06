Новости
Школьники — частые гости музея «Океанрыбфлота»

Рыбацкая летопись Камчатки: технологично и увлекательно

Корреспонденты Fishnews отправились на экскурсию по музею истории «Океанрыбфлота» и лично убедились, как много интересного можно поместить в три небольших зала с помощью современных технологий.

Хотя музей открылся в Петропавловске-Камчатском только год назад, это место быстро стало пользоваться большой популярностью. Оно выгодно отличается от других корпоративных музеев — прежде всего тем, что гость знакомится не только с компанией, но и с самим краем, рыбацким делом.

Музей находится рядом с главным офисом «Океанрыбфлота», в одном здании с отделом кадров. Фасад украшен «пиксельными» изображениями рыбацких судов и разнообразных морских обитателей — выглядит довольно оригинально. Внутри тоже очень красиво: весь дизайн разрабатывало одно архитектурное бюро.

Вход пришлось сделать по билетам (чтобы оплачивать труд экскурсоводов), но пенсионерам и родителям, приходящим с детьми, предоставляют внушительную скидку. А группы детей до 14 лет и студентов вообще пускают бесплатно.

Первый зал — Витуса Беринга — посвящен самой Камчатке. Большие настенные панели рассказывают об освоении края, его коренных жителях и первых русских поселенцах. И конечно, о развитии рыбной промышленности. Особое внимание здесь уделяется знаменитому капитану «Океанрыбфлота» Георгию Васильевичу Мещерякову.

Особое внимание в музее уделено знаменитому капитану «Океанрыбфлота» Георгию МЕЩЕРЯКОВУ

Пройдя чуть дальше, попадаешь в своеобразный маленький кинотеатр, где показывают красочный ролик о природе Камчатки, ее красотах, рыбных запасах, нелегком труде рыбаков. Здесь же расположена интерактивная карта — на ней можно посмотреть, какие виды рыбы и беспозвоночных добываются на Дальнем Востоке, узнать про них много интересных фактов. Еще одна опция панели — викторина с вопросами о морских обитателях, причем не самыми простыми.

Второй зал называется «Георгий Мещеряков», но посвящен он не капитану, а названному в его честь современному судну. Супертраулер был построен в Турции и прибыл на Камчатку в январе прошлого года.

В одном конце зала находятся модель супертраулера и памятные сувениры с верфи «Терсан». Стена напротив представляет собой большой изогнутый экран с сенсорной панелью внизу. Здесь можно посмотреть фильм о «Георгии Мещерякове» и совершить виртуальную экскурсию по судну.

Современные технологии позволяют совершить виртуальную экскурсию по супертраулеру

На двух других стенах — длинные сенсорные панели, образованные при помощи проекторов и специальных поверхностей. Слева на карте морей и океанов отмечены все места, где «Океанрыбфлот» вел или ведет промысел. Если прикоснуться к выделенной точке, открывается блок с информацией: что ловили, когда, как долго…

Панель справа таким же способом подробно показывает производственную цепочку: подготовка судна, переход к месту добычи, траление, разделка улова, заморозка продукции, перегруз ее на транспорт, доставка на берег, реализация.

Музей доступно и интересно рассказывает о рыбном промысле

Третий зал является профориентационным. На панели справа — история компании, интерактивный таймлайн начиная с 1968 г. Панель напротив демонстрирует все основные профессии «Океанрыбфлота» на море и на берегу. Основные — потому что в компании трудятся более 2,5 тыс. человек. Тем не менее на экспозиции можно найти и уборщика территории, и генерального директора. Разумеется, представлены и судовые должности: мастер по добыче, матрос обработки, капитан-директор…

«На примере компании «Океанрыбфлот» мы рассказываем о развитии рыбопромышленной отрасли на Камчатке за 55 лет: и о взлетах, и о падениях, стараемся показать, как это было. И параллельно решаем вопросы с кадрами, тем более у нас соответствующий отдел располагается буквально за стеной, — обращает внимание заведующий музеем Михаил Рудько. — То есть человек пришел, узнал больше о компании, заинтересовался — и сразу можно трудоустроиться».

Здесь отображены все основные профессии «Океанрыбфлота» — как в море, так и на берегу

Музей пользуется большой популярностью. «Особенно мы это почувствовали летом 2022 года, когда на Камчатку были направлены чартеры с туристами. У нас уже не было возможности принимать гостей, а они всё шли и шли. Мы даже отправляли людей в другие музеи…» — вспоминает заведующий.

За неполный год новый уголок истории посетило около семи тысяч человек. «Это стало серьезным вызовом, потому что мы оказались не совсем готовы к такому вниманию. Пришлось на ходу подстраиваться, регулировать количество людей в группе, подключать дополнительных экскурсоводов: сотрудники же тоже не железные, у человека голос пропадает, если каждый час обслуживать экскурсию. В результате, я считаю, мы с этим вызовом справились», — подытоживает Михаил Рудько.

Он уверен: если человек хочет узнать про Камчатку рыбацкую, то ему проще всего пойти именно в музей «Океанрыбфлота».

Полный текст и больше фотографий смотрите в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчатка
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края (Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза) Ольга БУЛКОВА

Председатель Союза рыболовецких кооперативов-колхозов Хабаровского края

Ольга БУЛКОВА

Предлагаем меры поддержки береговых предприятий

Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ. Фото пресс-службы ЦСМС

Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Александр МИХАЙЛОВ

Наша задача — дать отрасли новые возможности

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Электронный сервис призван сделать рыбалку более удобной

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено пресс-службой компании

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Мы делаем, что должно

Все интервью

Личное мнение

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза Ирина ПУЛЬЧЕВА

Специалист по качеству и безопасности продукции Рыбного союза

Ирина ПУЛЬЧЕВА

Мерить надо не глазурь, а чистую массу продукта

Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

В ближайшее десятилетие ничего хорошего отрасль не ждет

Все материалы

Крупным планом

Школьники — частые гости музея «Океанрыбфлота»

Рыбацкая летопись Камчатки: технологично и увлекательно

За 55 лет флагман рыбной промышленности Камчатки — АО «Океанрыбфлот» — прошел трудный путь

Полвека и пять лет «Океанрыбфлота»

Подчас административный процесс внесения изменений в правила рыболовства не поспевает за реалиями производственной деятельности

Правила сложной судьбы

Начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок ТИНРО Юрий КУЗНЕЦОВ

Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.