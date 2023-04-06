Рыбацкая летопись Камчатки: технологично и увлекательно

Корреспонденты Fishnews отправились на экскурсию по музею истории «Океанрыбфлота» и лично убедились, как много интересного можно поместить в три небольших зала с помощью современных технологий.

Хотя музей открылся в Петропавловске-Камчатском только год назад, это место быстро стало пользоваться большой популярностью. Оно выгодно отличается от других корпоративных музеев — прежде всего тем, что гость знакомится не только с компанией, но и с самим краем, рыбацким делом.

Музей находится рядом с главным офисом «Океанрыбфлота», в одном здании с отделом кадров. Фасад украшен «пиксельными» изображениями рыбацких судов и разнообразных морских обитателей — выглядит довольно оригинально. Внутри тоже очень красиво: весь дизайн разрабатывало одно архитектурное бюро.

Вход пришлось сделать по билетам (чтобы оплачивать труд экскурсоводов), но пенсионерам и родителям, приходящим с детьми, предоставляют внушительную скидку. А группы детей до 14 лет и студентов вообще пускают бесплатно.

Первый зал — Витуса Беринга — посвящен самой Камчатке. Большие настенные панели рассказывают об освоении края, его коренных жителях и первых русских поселенцах. И конечно, о развитии рыбной промышленности. Особое внимание здесь уделяется знаменитому капитану «Океанрыбфлота» Георгию Васильевичу Мещерякову.

Пройдя чуть дальше, попадаешь в своеобразный маленький кинотеатр, где показывают красочный ролик о природе Камчатки, ее красотах, рыбных запасах, нелегком труде рыбаков. Здесь же расположена интерактивная карта — на ней можно посмотреть, какие виды рыбы и беспозвоночных добываются на Дальнем Востоке, узнать про них много интересных фактов. Еще одна опция панели — викторина с вопросами о морских обитателях, причем не самыми простыми.

Второй зал называется «Георгий Мещеряков», но посвящен он не капитану, а названному в его честь современному судну. Супертраулер был построен в Турции и прибыл на Камчатку в январе прошлого года.

В одном конце зала находятся модель супертраулера и памятные сувениры с верфи «Терсан». Стена напротив представляет собой большой изогнутый экран с сенсорной панелью внизу. Здесь можно посмотреть фильм о «Георгии Мещерякове» и совершить виртуальную экскурсию по судну.

На двух других стенах — длинные сенсорные панели, образованные при помощи проекторов и специальных поверхностей. Слева на карте морей и океанов отмечены все места, где «Океанрыбфлот» вел или ведет промысел. Если прикоснуться к выделенной точке, открывается блок с информацией: что ловили, когда, как долго…

Панель справа таким же способом подробно показывает производственную цепочку: подготовка судна, переход к месту добычи, траление, разделка улова, заморозка продукции, перегруз ее на транспорт, доставка на берег, реализация.

Третий зал является профориентационным. На панели справа — история компании, интерактивный таймлайн начиная с 1968 г. Панель напротив демонстрирует все основные профессии «Океанрыбфлота» на море и на берегу. Основные — потому что в компании трудятся более 2,5 тыс. человек. Тем не менее на экспозиции можно найти и уборщика территории, и генерального директора. Разумеется, представлены и судовые должности: мастер по добыче, матрос обработки, капитан-директор…

«На примере компании «Океанрыбфлот» мы рассказываем о развитии рыбопромышленной отрасли на Камчатке за 55 лет: и о взлетах, и о падениях, стараемся показать, как это было. И параллельно решаем вопросы с кадрами, тем более у нас соответствующий отдел располагается буквально за стеной, — обращает внимание заведующий музеем Михаил Рудько. — То есть человек пришел, узнал больше о компании, заинтересовался — и сразу можно трудоустроиться».

Музей пользуется большой популярностью. «Особенно мы это почувствовали летом 2022 года, когда на Камчатку были направлены чартеры с туристами. У нас уже не было возможности принимать гостей, а они всё шли и шли. Мы даже отправляли людей в другие музеи…» — вспоминает заведующий.

За неполный год новый уголок истории посетило около семи тысяч человек. «Это стало серьезным вызовом, потому что мы оказались не совсем готовы к такому вниманию. Пришлось на ходу подстраиваться, регулировать количество людей в группе, подключать дополнительных экскурсоводов: сотрудники же тоже не железные, у человека голос пропадает, если каждый час обслуживать экскурсию. В результате, я считаю, мы с этим вызовом справились», — подытоживает Михаил Рудько.

Он уверен: если человек хочет узнать про Камчатку рыбацкую, то ему проще всего пойти именно в музей «Океанрыбфлота».

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