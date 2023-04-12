Петра Савчука освободили от должности замглавы Росрыболовства

Петр Савчук, занимавший пост заместителя руководителя Росрыболовства с 2015 г., освобожден от должности по собственному желанию.

Кадровые перестановки в руководстве Росрыболовства произошли согласно распоряжению правительства от 6 апреля 2023 г. № 836, сообщает корреспондент Fishnews.

«Освободить Савчука Петра Степановича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству по его просьбе», — говорится в тексте документа.

В ведомстве Петр Савчук долгое время курировал вопросы организации рыболовства, портовой инфраструктуры, флота, науки.

Сейчас у главы Росрыболовства три заместителя: Василий Соколов, Михаил Иваник и Хасан Лихов. Положение о федеральном агентстве предусматривает возможность работы четырех замов.

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