Специалисты собрались обсудить перспективы тресковой индустрии

Научно-практическая конференция по развитию тресковой индустрии во Владивостоке привлекла большое количество участников, в том числе от предприятий. В 2022 г. российские рыбаки вышли на исторический максимум уловов минтая, отметил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.

Зимне-весенняя минтаевая путина в Охотском море — важнейший период для российского рыболовства. Нынешний сезон «А» прошел неплохо, оценил предварительные результаты заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, открывая научно-практическую конференцию по перспективам тресковой индустрии во Владивостоке.

«С другой стороны, есть целый ряд выводов, которые можно сделать и по прошедшей путине, и по предыдущим годам», — подчеркнул представитель ведомства.

Тресковые виды рыб — минтай, треска, навага — занимают значительное место в объемах отечественного вылова.

«В настоящее время российские рыбаки добывают более половины уловов минтая в Северной Пацифике, выйдя в 2022 году на исторический максимум современной эпохи. Это 1,9 млн тонн, или 55% от общего улова», — рассказал заместитель руководителя Росрыболовства.

Он отдельно отметил повышение устойчивости промысла, улучшение стратегии эксплуатации биоресурсов, совершенствование методов прогнозирования. Свой вклад в рост уловов вносит и технологическое развитие флота, полагают в Росрыболовстве.

Программа «Новая тресковая индустрия» была предусмотрена в качестве стратегического направления для рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Проект предполагает обновление флота, строительство новых береговых заводов. «В настоящее время эти задачи решаются, хотя есть целый список осложняющих факторов, в частности, недружественные действия ряда государств приводят к пересмотру определенных показателей», — констатировал замглавы ведомства.

При обсуждении перспектив отрасли нужно учитывать рыночную конъюнктуру. Но при этом приоритетной задачей остается устойчивая и рациональная эксплуатация сырьевой базы при различных сценариях климатических изменений, подчеркнул Василий Соколов.

Отметим, что на конференции решили обсудить вопросы промысла не только минтая, но и трески и наваги.

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