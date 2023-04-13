Байкальский омуль получит свежее пополнение

Рыбоводы Большереченского завода рассчитывают в этом году перевыполнить планы по выпуску байкальского омуля. Завершение процесса инкубации и появление первых личинок ожидается в конце апреля.

На Большереченском рыбоводном заводе Байкальского филиала Главрыбвода на подходе новое поколение омуля. В рамках госзадания по воспроизводству этого эндемика прошлой осенью сотрудники завода отловили около 76 тонн производителей, от которых получили более 1 млрд икринок.

С ноября оплодотворенная икра находилась в инкубационных аппаратах Вейса при температуре воды близкой к нулю градусов. С учетом климатических условий появление первых личинок омуля ожидается в последней декаде апреля.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, ежегодная проверка показала, что отход на этапе инкубации составил около 8%. Это позволяет прогнозировать сверхплановый объем выпуска личинок омуля в речную систему озера Байкал.

В Главрыбводе рассчитывают, что показатели федеральной программы «Сохранение озера Байкал» в рамках нацпроекта «Экология» по восстановлению запасов омуля будут выполнены.

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