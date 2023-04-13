Глава Росрыболовства рассказал о работе над законопроектом по лососевым участкам

Уже практически удалось нащупать основу для переоформления на новый срок участков для добычи анадромных видов рыб, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. При этом он отметил, что в разработке соответствующего законопроекта нет спешки.

Для определения принципов, по которым будут распределяться рыболовные участки для промысла анадромных, совместно с Советом Федерации и Госдумой создана специальная рабочая группа, напомнил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он подчеркнул, что в решении вопроса нет никакой спешки, так как основная часть договоров на участки завершит свой срок в 2028 г.

«Я думаю, что сейчас мы уже практически нащупали ту основу, на которой будет базироваться переоформление участков», — сообщил глава ведомства, отвечая на вопрос Fishnews.

Для пользователей, которые получат право на новый срок, планируется установить инвестиционные обязательства, подчеркнул Илья Шестаков. «И вот это такой основной подход, на котором мы будем базироваться», — отметил он.

Руководитель Росрыболовства прибыл во Владивосток для проведения Дальневосточного научно-промыслового совета и других рабочих мероприятий.

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