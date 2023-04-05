Насыщенная «рыбная» программа ожидается во Владивостоке

В столице Приморья планируется провести научно-практическую конференцию по обеспечению и перспективам развития тресковой индустрии и весеннее заседание Дальневосточного научно-промыслового совета.

Во Владивостоке ожидается неделя, насыщенная событиями для рыбной промышленности Дальнего Востока. На 12 апреля запланирована научно-практическая конференция по научным основам для реализации на Дальнем Востоке проекта «Новая тресковая индустрия». Напомним, что такой проект был предусмотрен в качестве стратегических направления для рыбного хозяйства и предполагал обновление основных фондов для промысла и переработки минтая в Дальневосточном регионе, трески и пикши — в Северном бассейне. Конференция должна помочь сопоставить планы по развитию производственных мощностей и перспективы сырьевой базы по минтаю. Планируется, что мероприятие проведет руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

13 апреля во Владивостоке должно состояться заседание Дальневосточного научно-промыслового совета, сообщает корреспондент Fishnews. Представители федеральных и региональных органов власти, научного сообщества и бизнеса рассмотрят итоги зимне-весеннего сезона промысла минтая в Охотском море и обсудят подготовку к лососевой путине. Традиционно ДВНПС рассматривает и предложения по изменению бассейновых правил рыболовства.

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