На инвестквоты второго этапа пойдут не только минтай и сельдь

Правительство утвердило перечень видов водных биоресурсов в определенных районах промысла для выделения квот добычи в инвестиционных целях — 2022. В списке — различные виды рыб и кальмар.

Федеральные власти начали выпускать подзаконные акты для запуска второго этапа инвестквот. Как сообщает корреспондент Fishnews, распоряжением от 11 апреля 2023 г. № 891 правительство утвердило список объектов промысла, по которым планируется такое перераспределение прав на добычу. Напомним, что второй этап инвестквотпредусмотрен для Дальневосточного бассейна.

В перечень вошли:

- треска в Северо- и Южно-Курильской зонах, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Западно-Беринговормоской и Чукотской зонах;

- минтай в Западно-Беринговоморской, Свееро- и Южно-Курильской зонах, Восточно-Сахалинской, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Петропавловско-Командорской, Северо-Охотоморской, Карагинской подзонах;

- сельдь в Северо-Охотоморской и Карагинской подзонах;

- камбалы в Северо-, Южно-Курильской зонах, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах;

- терпуг в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах, Карагинской и Петропавловско-Командорской подзонах;

- командорский кальмар в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне;

- навага в Южно-Курильской зоне, Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Карагинской подзонах;

- палтусы (черный и белокорый) в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской, Карагинской, Петропавловско-Командорской подзонах, Западно-Беринговоморской зоне.

Включение объектов, помимо минтая, сельди и трески, обосновано тем, что запасы этих видов водных биоресурсов стабильны, а ежегодные объемы вылова превышают отметку в 20 тыс. тонн, прокомментировали выбор в пресс-службе Росрыболовства.

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