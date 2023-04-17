Как реорганизовывалась рыбная отрасль: уроки прошлого

«Широкая острая дискуссия, развернувшаяся в 2022 году вокруг резонансных законодательных инициатив Правительства Российской Федерации, заставляет по-новому оценить уроки позднесоветских экономических преобразований отечественной рыбной отрасли», — отметил в своей статье президент ВАРПЭ, к.э.н. Герман Зверев.

Ко второй половине 80-х гг. отечественный рыбохозяйственный комплекс подошел с грузом серьезных экономических и производственных проблем, обратил внимание эксперт. Отраслевой принцип централизованного управления, который в 50–70-е гг. позволил резко увеличить объемы вылова и переработки водных биоресурсов, начал давать сбои. Положение дел усугублялось еще и тем, что рыбное хозяйство не относилось к очень узкому кругу отраслей советской экономики, которые имели первоочередную возможность приобретения современного (в особенности импортного) технологического и производственного оборудования.

Рыболовное судостроение страны основывалось на образцах, построенных верфями ГДР и ПНР и опережавших аналогичные отечественные модели, но заметно отставало от сформировавшихся в 80-е гг. новых технологических укладов, обеспечивших прорыв этой сфере в Европе.

Во второй половине 80-х гг. руководство СССР приступило к крупномасштабным изменениям системы управления народным хозяйством. Это дало шанс переналадить отраслевое управление, чтобы оно в большей степени соответствовало экономическим реалиям.

Ключевым инструментом структурной перестройки советской экономики стало принятие 30 июня 1987 г. закона «О государственном предприятии (объединении)». «7 сентября 1988 года Совет Министров СССР принял постановление «О генеральной схеме управления рыбным хозяйством». Вместо Всесоюзных рыбопромышленных объединений (ВРПО) были образованы бассейновые производственные объединения (БПО), в состав которых вошли ключевые предприятия бассейновой инфраструктуры. За БПО была закреплена функция распределения сырьевой базы и квот вылова между предприятиями, т.е. союзное министерство делегировало важнейшие полномочия», — рассказал о важных вехах того периода президент ВАРПЭ.

Идея поставить предприятие как основную экономическую ячейку в привилегированные условия относительно других экономических агентов не противоречила другой — отраслевому управлению.

Ухудшение положения дел в советской экономике коренным образом деформировало первоначальные планы и союзного министерства, и регионального директорского корпуса. В 1989 г. началось падение показателей вылова из-за невыхода судов на промысел по техническим причинам, отсутствия топлива и других расходных материалов. Организационное обособление предприятий иных отраслей советской экономики привело к разрыву налаженных хозяйственных связей и развалу централизованных поставок производственных и материальных ресурсов. Одновременно увеличение железнодорожных тарифов отрезало дальневосточные предприятия от налаженных рынков сбыта. Рыбная отрасль потеряла не только каналы снабжения, но и пути реализации продукции.

«Парадокс, но в условиях усугубляющегося бюджетно-финансового кризиса, все более очевидных признаков надвигающегося разрыва внутрисоюзных хозяйственных связей отраслевое руководство начинает крупномасштабную инвестиционную программу. В конце 80-х — начале 90-х годов за счет средств союзного бюджета и под гарантии государства строятся почти полсотни новых рыбопромысловых судов», — отмечено в статье руководителя отраслевой ассоциации.

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