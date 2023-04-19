ВНИРО и РАН продолжат научное сотрудничество

Росрыболовство и Российская академия наук договорились продлить соглашение о сотрудничестве еще на пять лет. Среди направлений взаимодействия ученых не только совместные экспедиционные работы, но и исследования по экономике рыбной отрасли.

Результаты реализации соглашения о сотрудничестве между Российской академии наук(РАН) и Росрыболовством, заключенного в 2018 г., обе стороны оценили положительно. По итогам встречи руководства федерального агентства, РАН и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) 18 апреля принято решение продлить действие соглашения еще на пять лет, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Совместная реализация масштабных проектов дала возможность ученым добиться серьезных результатов, отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По словам президента РАН Геннадия Красникова, соглашение позволяет консолидировать возможности научно-исследовательских институтов и сосредоточиться на приоритетных направлениях научно-технологического развития страны.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин напомнил, что программы отраслевых исследований в целом ориентированы на научное сопровождение потребностей рыбохозяйственного комплекса. «Но работа, выполняемая учеными, шире сугубо прикладных целей. Благодаря взаимодействию с коллегами из РАН нам удается более комплексно подходить к решению задач по рациональному использованию рыбных запасов», — прокомментировал он решение о продолжении сотрудничества.

Среди основных направлений взаимодействия — экспедиционные работы по изучению морей Сибирской Арктики. Ученые планируют оценить состояние морской среды, структуру, продуктивность и функциональные параметры экосистемы Карского бассейна и проанализировать эти данные с учетом глобальных климатических трендов. Продолжится изучение глубоководного пояса дальневосточных морей Тихого океана, в том числе с применением робототехнических подводных комплексов, и антропогенного влияния на уязвимые экосистемы.

В рамках соглашения запланированы комплексные ресурсные исследования на Волге, на Дону, в морях Азово-Черноморского и Волжско-Каспийского бассейнов. Специалисты будут вести мониторинг численности тюленей, дельфинов и других млекопитающих, которые являются важным индикатором состояния морских экосистем.

Кроме того, ВНИРО и РАН намерены совместно разрабатывать экономические механизмы модернизации и развития рыбохозяйственного комплекса. Эти исследования станут основой для новых предложений по оптимизации работы отрасли.

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