Акватории Камчатки чистят от судов-«утопленников»

У берегов Петропавловска-Камчатского затонуло судно, ожидавшее резки на металлолом. Поднять «утопленника» должен будет собственник. Всего в Авачинской губе с 2019 г. поднято 35 затонувших судов.

Администрация морского порта Петропавловск-Камчатский совместно с контролирующими органами устанавливает собственника затонувшего у берегов судна. Владелец будет обязан за свой счет поднять объект со дна, а в случае, если он нанес экологический вред — компенсировать его, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Сегодня утром от капитана морского порта Петропавловск-Камчатский поступила информация о том, что в районе бухты Заводская во внутреннем ковше произошло затопление судна. Оно располагалось у одного из причалов, не эксплуатировалось и предназначалось для резки на металлолом. Администрация морского порта совместно с контролирующими органами выехала на место для определения возможного ущерба акватории бухты Заводская и установления собственника судна», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного строительства региона Максим Логинов.

Он добавил, что согласно Кодексу торгового мореплавания собственник будет обязан поднять объект со дна за свой счет.

Всего в Авачинской губе находилось 86 затонувших объектов, включая четыре объекта в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский. С 2019 г. поднято 35 затонувших судов, в том числе силами собственников. Сейчас на Камчатке реализуется проект «Генеральная уборка», в рамках которого производится очистка Авачинской бухты от «подводного флота».

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