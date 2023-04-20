Рыбная отрасль Дагестана рассчитывает на привлечение частных средств

В рыбной отрасли Дагестана к 2027 г. предполагается реализовать четыре крупных инвестпроекта суммарной стоимостью 11,7 млрд рублей. Деньги планируют вкладывать в создание предприятий по добыче, выращиванию и переработке рыбы.

«Гвоздем» новой программы развития рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан станут четыре крупных инвестиционных проекта. На их реализацию предполагается привлечь 11,7 млрд рублей собственных средств компаний и заемных средств — это более 90% от всего объема финансирования программы (12,9 млрд рублей).

Как сообщает корреспондент Fishnews, проекты перечислены в тексте документа:

«Дагфи» — создание предприятия по производству белка (белкового концентрата) и высококачественных рыбных кормов до 6 тыс. тонн в год (ООО «Дидагрика», 700 млн рублей).

«Аквакомплекс» — создание предприятия по добыче рыбы до 20 тыс. тонн в год, комплекса по выращиванию и переработке форели до 10 тыс. тонн в год (ООО «Нижневолжская рыбопромышленная компания», АО «Рыбные корма», 5 млрд рублей).

Создание в акватории Каспийского моря рыбоводного комплекса мощностью 8 тыс. тонн товарной рыбы в год (ООО НПО «Иммид Аквакультура», 5 млрд рублей).

«Ачиколь» — создание комплекса по рыболовству, рыбоводству, рыбопереработке на Аракумских нерестово-выростных водоемах (ООО «Ачиколь», 1 млрд рублей).

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