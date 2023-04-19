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Промысловые суда в порту Махачкалы. Фото пресс-службы правительства Республики Дагестан

Дагестан принял программу развития рыбной отрасли

Правительство Дагестана утвердило программу развития рыбохозяйственного комплекса республики до 2027 г. К этому сроку планируется нарастить вылов водных биоресурсов до 70 тыс. тонн в год.

Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Программа предполагает финансирование в размере 12,9 млрд рублей (на весь срок). Из них средства республиканского бюджета — 1,2 млрд рублей, внебюджетных источников (частные и заемные деньги под реализацию крупных инвестпроектов) — 11,7 млрд рублей. Финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

Авторы программы обращают внимание на растущий в последние годы вылов водных биоресурсов (прежде всего кильки) и увеличивающийся объем производства продукции товарной аквакультуры. В то же время отмечен ряд проблем, мешающих развитию рыбохозяйственной отрасли республики. В частности, изношенность добывающего флота, плачевное состояние многих водоемов, необходимость реконструкции Махачкалинского рыбного порта.

Механизмами реализации программы станут субсидирование части затрат на приобретение маломерных судов и горюче-смазочных материалов, проведение мелиоративных работ. Для акваферм — субсидирование приобретения электроэнергии, кормов, рыбопосадочного материала и т.д. Кроме того, предусмотрена реализация четырех крупных инвестпроектов.

В результате планируется создание первого в Дагестане рыбохозяйственного промышленного кластера. Наиболее перспективным его сектором авторы документа считают освоение резервного объекта промысла — каспийской кильки.

Среди ожидаемых результатов программы — увеличение вылова водных биоресурсов с 31,8 тыс. тонн (2022 г.) до 70 тыс. тонн (2027 г.). Предполагается наращивание производства продукции товарной аквакультуры с 4,6 тыс. тонн (2022 г.) до 7,5 тыс. тонн (2027 г.); рост выпуска переработанных и консервированных рыбных продуктов с 4,8 тыс. тонн (2022 г.) до 7 тыс. тонн (2027 г).

Напомним, в конце декабря правительство республики одобрило концепцию развития рыбного хозяйства региона, после чего работало над долгосрочным планированием.

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