Рыбные хозяйства могут претендовать на грант «Агротуризм»

Документы на получение гранта «Агротуризм» в этом году будут принимать с 15 по 31 мая включительно. Ранее победу в конкурсном отборе одержали более 20 проектов в сфере рыболовства.

Ознакомиться с условиями конкурса можно на сайте Минсельхоза России. В рамках новой заявочной кампании будет проводиться отбор получателей грантов на 2024 г. Результаты конкурса объявят летом.

За 2022-2023 гг. грант «Агротуризм» получили более 20 проектов в сфере рыбного хозяйства, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Грант до 10 млн рублей выдается малым сельхозпроизводителям на реализацию проектов развития сельского туризма. Средства можно направить на создание инфраструктуры для гостей, благоустройство территории, покупку оборудования, инвентаря и другие цели.

Напомним, среди победителей розыгрыша гранта на 2023 г. оказалось значительное количество «рыбных» участников. Например, «Круизы по Ладоге к местам выращивания радужной форели круглый год» (Карелия), осетровая ферма с проектом туристического маршрута «Путешествие к ровесникам динозавров» (Пермский край).

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