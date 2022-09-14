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В числе победителей конкурса — предприятия, организующие любительскую рыбалку

«Рыбные» бизнес-проекты выиграли гранты «Агротуризм»

Минсельхоз подвел итоги конкурса грантов «Агротуризм» на 2023 г. В число победителей вошел ряд аквафермерских хозяйств и предприятий-организаторов любительской рыбалки из различных регионов.

В рамках конкурса в министерство были поданы 223 заявки из 63 регионов. В результате отбора определены 73 проекта-победителя из 50 субъектов РФ, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. Значительная часть победителей, судя по названиям проектов, имеет отношение к аквакультуре или любительской рыбалке.

Так, по информации правительства Республики Карелия, регион представит «Круизы по Ладоге к местам обитания (выращивания) радужной форели круглый год». Проект получит поддержку из федерального бюджета в 6,6 млн рублей.

По задумке авторов, участников круиза будут знакомить с современными технологиями производства форели в формате некого приключения на красивейшем Ладожском озере с возможностью кормить или даже поймать рыбу из садка.

По данным правительства Пермского края, одним из победителей от региона стала осетровая ферма с проектом туристического маршрута «Путешествие к ровесникам динозавров». Посетителям покажут весь технологический цикл выращивания осетровых, включая «Детский сад «Малек». Гостям предоставят возможность поймать форель и продегустировать местные деликатесы — царскую уху из стерляди, запеченную осетрину, черную икру. Планируется построить гостевой дом, благоустроить территорию базы отдыха, а также реконструировать небольшой дом отдыха с баней. Размер предоставляемого гранта — 10 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза России, общий объем федерального финансирования на следующий год составит 500 млн рублей. Размеры грантов «Агротуризм» составляет от 3 млн до 10 млн рублей в зависимости от доли инвестирования в проект инициатором. Средства могут быть направлены на создание и обустройство объектов размещения туристов, покупку туристического оборудования, работы по благоустройству территории и другие цели.

С помощью гранта предприниматели могут расширить свой бизнес и получить дополнительный доход за счет альтернативного канала сбыта продукции. Также планируется, что появление в регионах новых туристических объектов будет способствовать повышению привлекательности сельских территорий и их устойчивому развитию.

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