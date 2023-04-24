Рыбаки Сахалина и Курилы успешно работают на минтае

К завершению зимне-весеннего сезона промысла минтая в Охотском море предприятия Сахалинской области добыли в Дальневосточном бассейне 172 тыс. тонн — это почти на 40% больше показателя за аналогичный период 2022 г.

Минтаевая путина показала хорошие результаты, рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. К завершению промысла в сезон «А» предприятия островного региона добыли в Охотском море и Северо-Курильской зоне 172 тыс. тонн минтая. Объем добычи за тот же период прошлого года был скромнее и составил 124 тыс. тонн.

Для освоения в нынешнем году пользователям Сахалинской области распределено 385 тыс. тонн минтая — это на 3,8 тыс. тонн больше показателя 2022 г. При этом 12,3 тыс. тонн — это инвестиционные квоты, которые выделяются после создания новых мощностей, отметил министр.

Основные объемы вылова приходятся на группу компаний «Гидрострой» — более 130 тыс. тонн.

Число участников промысла по сравнению с прошлым годом, по словам Ивана Радченко, не изменилось: добычей минтая в отчетный период занималось 11 предприятий. На промысле было задействовано 71 судно — на 6 больше, чем в прошлом году.

Хорошей рыбалке, как отмечают предприятия, способствовала благоприятная погодная, гидрологическая и ледовая обстановка, рассказал министр. «Эти условия позволили флоту работать без серьезных временных потерь — практически каждый день суда находились на промысле», — прокомментировал собеседник Fishnews.

Объемы выпуска готовой продукции нарастили группа компаний «Гидрострой», «Курильский рассвет», «Алаид», СК БСФ, Южно-Курильский рыбокомбинат, фирма «Посейдон». Объемы растут за счет ввода в строй новых береговых заводов и переоснащения рыбодобывающих судов.

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