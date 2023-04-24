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Генеральный директор АО «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Евгений Новоселов: Все успехи предприятия основываются на наших кадрах

В этом году компания «Океанрыбфлот» отметила юбилей. Важнейшим событием за последние пять лет для предприятия стало строительство новых супертраулеров. «Весь коллектив следил за процессом, ведь крупнотоннажный флот на Камчатке практически не обновлялся более 40 лет!» — рассказал генеральный директор Евгений Новоселов.

Первый супертраулер — «Георгий Мещеряков» — «Океанрыбфлот» получил в январе 2022 г. «Это было головное судно, и запускали мы его со сложностями. Вести строительство пришлось как раз в период коронавируса и санкционного режима. Кроме проблем с доставкой оборудования на судоверфь, трудности возникали и с наладчиками. Сроки сдачи супертраулера были сдвинуты, но обе стороны были заинтересованы в результате и максимально старались выполнить свои обязательства. Подписывая контракт на строительство, мы и предположить не могли, что нас ждет, но, к счастью, со всеми вызовами нам удалось справиться», — рассказал Евгений Новоселов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Под конец 2022 г. компании было передано и второе судно серии — «Владимир Бирюков».

Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, последние пять лет в компании буквально жили строительством судов, подчеркнул руководитель «Океанрыбфлота». «Новые супертраулеры пополнили наш промысловый флот — это очень важный для нас результат, и мы возлагаем на них большие надежды», — отметил он.

Собеседник издания рассказал, что перед предприятием стоит задача, чтобы новые суда работали эффективно. «Все-таки они предусматривают большую степень автоматизации — необходимо, чтобы оборудование функционировало бесперебойно. Экипажи тоже должны освоить использование нового оснащения», — обратил внимание Евгений Новоселов.

«Вообще в наш юбилей хотелось бы поблагодарить весь коллектив «Океанрыбфлота» за хорошую работу, за вклад, который наши люди вносят в развитие отрасли. У нас высокопрофессиональные сплоченные экипажи, состоящие в основном из жителей Камчатского края. Береговой состав — очень опытные люди, рыбаки в прошлом. Все успехи «Океанрыбфлота» основываются на наших кадрах. В рыбной отрасли как в большом лего: невозможно, чтобы кто-то работал хорошо, а кто-то — плохо. Здесь все должны вкладываться в один большой результат», — резюмировал генеральный директор компании.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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