Прошлый спецвыпуск журнала, посвященный «Океанрыбфлоту», вышел в 2019 году. С тех пор в жизни компании произошло много важных событий. Часть из них — яркая страница для рыбной промышленности всей страны. С чем камчатское предприятие подошло к новому юбилею, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений Новоселов .

— Евгений Аликович, за пять лет компания реализовала целый ряд проектов. Какие из них, по вашему мнению, являются наиболее значимыми?

— Начнем с того, что эти пять лет были совсем непростые. Сначала на нас обрушились коронавирусные ограничения, с которыми столкнулись впервые не только рыбаки, но и весь мир. Следующим испытанием стала санкционная политика, создавшая для нас множество препятствий. Сегодня мы вынуждены работать в гибком режиме, ориентируясь только на текущую ситуацию, ведь горизонт планирования значительно сократился. Столь быстрые и непредсказуемые изменения требуют мгновенного реагирования.

Когда ввели санкции, конечно, возникли трудности с получением импортных запасных частей. Даже оплаченное нами оборудование оставалось за границей, и мы не могли его получить. «Океанрыбфлот» все эти месяцы работал как кризисный штаб.

Но были, конечно, и радостные события в жизни компании. Важнейшее из них — строительство новых судов. В 2019 году состоялась закладка первого супертраулера. Всему процессу — от создания проекта до завершения строительства — мы придавали огромное значение, потому что это было новое, непривычное дело не только для нас: таких судов раньше в России не строили.

Первый супертраулер — «Георгий Мещеряков» — мы получили в январе 2022 года. Это было головное судно, и запускали мы его со сложностями. Вести строительство пришлось как раз в период коронавируса и санкционного режима. Кроме проблем с доставкой оборудования на судоверфь, трудности возникали и с наладчиками. Сроки сдачи супертраулера были сдвинуты, но обе стороны были заинтересованы в результате и максимально старались выполнить свои обязательства. Подписывая контракт на строительство, мы и предположить не могли, что нас ждет, но, к счастью, со всеми вызовами нам удалось справиться. Сейчас «Георгий Мещеряков» уже вышел на запланированные показатели. Под конец 2022 года мы получили второе судно серии — «Владимир Бирюков». Сейчас оно тоже трудится в Охотоморской минтаевой экспедиции, успешно пройдя промысловые испытания (на момент публикации минтаевая путина уже завершилась — прим. ред.).

Супертраулеры работают, показывают достойные результаты. Экипажи проходят обучение, так как это принципиально новые суда и работа на них требует определенной подготовки.

— Вы отметили, что заказчикам промыслового флота приходится прокладывать новый путь.

— Проект наших судов разрабатывался норвежским проектным бюро Skipsteknisk совместно со специалистами «Океанрыбфлота». Раньше конструкторские бюро создавали проекты и потом уже предлагали готовые решения рыбакам. Теперь основное бремя ложится на рыбопромышленное предприятие: проектант не берет на себя ответственность за результат, он всего лишь выполняет задачи, поставленные заказчиком. Реализуют твой проект за твои деньги и не всегда ориентируются на эффективный результат. Такая организация процесса нередко приводит к негативным последствиям: мы все-таки не конструкторы, мы только формулируем задачу, и было бы логичней рассчитывать на профессионалов.

Это, к сожалению, общая проблема для российских рыбаков. На мой взгляд, к строительству промыслового флота все-таки должен быть более системный и разумный подход. Необходимы качественные проекты, адаптированные под особенности работы на Дальневосточном, Северо-Западном бассейнах, потому что в каждом из них свои требования и необходимо совершенно разное технологическое насыщение.

И все же, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, последние пять лет мы буквально жили строительством судов. Весь коллектив следил за процессом, ведь крупнотоннажный флот на Камчатке практически не обновлялся более 40 лет! Новые супертраулеры пополнили наш промысловый флот — это очень важный для нас результат, и мы возлагаем на них большие надежды.

— Помимо производственных проектов, есть еще социальное направление — оно играет немалую роль в формировании облика предприятия. Мы побывали в музее «Океанрыбфлота» . Думаю, посетив его, молодые люди действительно могут искренне заинтересоваться работой в рыбной промышленности. То есть такие музейные комплексы выполняют просветительскую функцию и помогают популяризировать работу в отрасли.

— Наш корпоративный музей мы открыли в прошлом году. Среди целей — показать, что такое рыбная промышленность. При создании музея использовались современные технологии: если охватывать все исторические вехи работы предприятия и рыбной отрасли, получается очень объемный материал, и для его полноценной подачи мы решили задействовать интерактивный формат. С его помощью можно, например, посмотреть, в каких районах работали суда, что они добывали.

Естественно, основное направление проекта — социальное. Мы постоянно проводим мастер-классы. Оборудован стенд профориентации: люди, которые хотят связать свою судьбу с рыбной отраслью, могут узнать, как организованы процессы в ней с момента приема на работу и до выхода судна в море.

Наш музей позволяет понять, как много сил и средств нужно вложить, чтобы добыть рыбу: оборудовать суда, укомплектовать экипажи, заправиться топливом. Можно посмотреть, как организован быт на новых судах, совершить виртуальную экскурсию.

Музей пользуется популярностью не только среди молодежи. Считаю, что наш проект удался: он интересен людям.

— Вы уже коснулись кадровой темы. Это, наверное, очень непростая задача — выстраивать кадровую политику так, чтобы на предприятии, в экипажах был благоприятный психологический фон, соблюдались требования безопасности и при этом выполнялись производственные показатели?

— Важнейший для нас документ — устав службы на судах рыбопромыслового флота. К сожалению, его пытаются отодвинуть на второй план. Но это документ, написанный людьми, закладывавшими основу работы отрасли, и отходить от него нельзя. Мы придерживаемся этих правил. Судно — это опасное производство. Перед приемом на работу, безусловно, люди проходят всю необходимую подготовку. Этот процесс не останавливается и непосредственно на судах. Основной посыл — чтобы люди бережно относились к самим себе.

— По данным Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) , в 2022 году на выпуск продукции глубокой переработки пошло 40% уловов этой рыбы. Производственные показатели «Океанрыбфлота» также отвечают общей тенденции?

— Наши мощности и раньше позволяли выпускать большие объемы филе. Это дало возможность перестроиться на работу при ограничениях, которые в связи с пандемией действовали в Китае. Выпуск филе у нас, если сравнивать с «доковидным» периодом, вырос в два раза. Поэтому в реализации продукции сложностей не было: мы делали упор на филе и спокойно отправляли его на европейские рынки. Однако ситуация с санкциями показывает, что все равно должен быть баланс между производством филе и рыбы б/г. Судя по данным за два месяца Охотоморской путины, выпуск филе резко сократился.

Вообще мы должны производить продукцию, ориентируясь прежде всего не на декларации, звучащие с телеэкранов, а на запросы потребителя. Стоит задача сохранять и развивать предприятие, каждый месяц платить заработную плату экипажам, обеспечивать материально-техническое снабжение судов, чтобы всё работало штатно в автономном плавании. Производственная база позволяет нам гибко реагировать на потребности рынка.

— Немаловажная задача — обеспечивать рыбой отечественного потребителя. Какая здесь политика у «Океанрыбфлота»?

— Наша компания способна в значительной степени закрыть потребности российского рынка своей море- и рыбопродукцией. Квоты на вылов водных биоресурсов мы осваиваем полностью, также ежегодно добираем квоты сторонних организаций. У нас мощный флот и большие возможности. Так что политика очень простая: сколько требуется отечественному покупателю — столько мы готовы предоставить. Но добываем мы тот объем, который позволяет «квотная» политика государства. На сегодняшний день 40% производимой «Океанрыбфлотом» продукции идет на внутренний рынок. Сельдь и кальмар реализуются в Российской Федерации на 100%. Наш продукт представлен в большинстве торговых сетей практически во всех регионах страны — это филе минтая, кальмара в порционной упаковке и т.д.

— А что касается обеспечения рыбой родного для предприятия Камчатского края?

— Как я уже сказал, наша продукция есть в продаже во всех регионах, и в Камчатском крае, разумеется, тоже. Кроме того, «Океанрыбфлот» участвует в социальных проектах, обеспечивая рыбопродукцией тех, кто нуждается в помощи. Также мы входим в краевую программу «Доступная рыба», в рамках которой продукция по социальной цене реализуется в магазинах региона. Отправляем сельдь, филе минтая, филе кальмара, кальмар неочищенный. Эта работа нацелена на то, чтобы рыба была доступна жителям нашего края. В прошлом году поставили по программе «Доступная рыба» 74 тонны продукции. В прошлом году мы, первые и пока единственные среди рыбодобывающих компаний, отправили 500 тонн рыбопродукции Северным морским путем. Для нас стоимость существенно не изменилась, но это «пробный шар». По крайней мере, мы смогли изучить новые возможности на будущее.

— В регионе также, насколько мы знаем, действует фонд поддержки социальных инициатив, в котором участвуют рыбопромышленники.

— Да, мы переводим значительную часть средств в новый фонд. Его создание, на мой взгляд, благая инициатива, направленная на решение социальных задач в Камчатском крае. Эта некоммерческая организация предоставляет средства камчатским муниципалитетам безвозмездно на благотворительные, общественно полезные цели. Основной финансовый источник фонда — именно рыбацкие компании.

Всего в прошлом году при поддержке и участии фонда «Будущее Камчатки» в крае воплотили в жизнь более 50 проектов. 219 млн рублей было направлено на оказание благотворительной и гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» и проведение традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия», различные целевые программы, строительство спортивных объектов в отдаленных населенных пунктах. В 2023 году фонд планирует направить на решение таких задач более 260 млн рублей. У нас есть и возможность, и желание участвовать в социально значимых проектах. Мы живем и работаем на этой земле и готовы помогать ее жителям.

— Перейдем к общеотраслевой тематике. Можно давать этому процессу разные оценки, но все-таки принцип предоставления права на вылов меняется. В 2016 году в законодательстве появились инвестиционные квоты , в 2019 году — аукционные крабовые квоты , в прошлом году — новые изменения . Как вы считаете, к чему это приведет?

— По своему опыту работы я имею представление о разных механизмах предоставления квот. И уже не раз говорил, что «исторический принцип» был наиболее успешным решением, потому что он дал возможность внедрения долгосрочных программ и крупных проектов. Если у компании есть гарантии на 10 лет, она может вкладывать средства в свое будущее. А к новым инициативам, которые «размывают» квоты, я отношусь с большим сомнением.

Для нас, например, в таких условиях станет не просто сложным, а невозможным строительство новых траулеров. Нами реализована лишь небольшая часть запланированных проектов. Мы построили свои супертраулеры вне рамок программы инвестиционных квот — в Турции. Компании, которые хотели развиваться и смотрели на перспективу, в любом случае планировали обновлять флот. Если наши верфи были бы конкурентоспособны, мы бы с удовольствием разместили заказы в России даже без квотных стимулов. Опыт коллег, включившихся в программу инвестквот, показывает удорожание проектов на 30–40% от первоначальной стоимости, а также затягивание сроков сдачи объекта. Предприятия, которые решили воспользоваться механизмом инвестиционных квот, столкнулись и с другими проблемами.

Уверен, что все эти инициативы негативно скажутся на нашей работе. Сократится время работы промысловых судов, потому что у нас просто не будет необходимого количества квот для круглогодичной загрузки флота. Это неизбежно отразится на экономической эффективности предприятия. Учитывая, что «Океанрыбфлот» в регионе основной налогоплательщик, то пострадает и бюджет края.

— Сложностей у предприятий хватает. Но все же хотелось бы услышать о некоторых перспективах. Какие задачи ставите на ближайшее будущее — в производственной деятельности и в социальной сфере?

— В плане решения социальных вопросов мы как работали, так и продолжим работать. По возможности стараемся помогать людям и региону.

Если говорить о промысле, то хотелось бы увеличить освоение «неодуемых» объектов, таких как сардина-иваси и скумбрия. Думаю, в этом году на новых супертраулерах пойдем в районы добычи этих видов рыб, чтобы нарастить вылов и выпускать больше продукции.

Мы в прошлом году вели промысел иваси. Там есть возможность работать и, самое главное, производить хорошую продукцию — и мороженую рыбу, и муку, и жир.

Конечно, стоит задача, чтобы эффективно работали новые суда. Все-таки они предусматривают большую степень автоматизации — необходимо, чтобы оборудование функционировало бесперебойно. Экипажи тоже должны освоить использование нового оснащения.

Вообще в наш юбилей хотелось бы поблагодарить весь коллектив «Океанрыбфлота» за хорошую работу, за вклад, который наши люди вносят в развитие отрасли. У нас высокопрофессиональные сплоченные экипажи, состоящие в основном из жителей Камчатского края. Береговой состав — очень опытные люди, рыбаки в прошлом. Все успехи «Океанрыбфлота» основываются на наших кадрах. В рыбной отрасли как в большом лего: невозможно, чтобы кто-то работал хорошо, а кто-то — плохо. Здесь все должны вкладываться в один большой результат.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Апрель 2023 г.