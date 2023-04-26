Пограничники будут контролировать рыболовство по новому порядку

Федеральная служба безопасности выпустила новый порядок госконтроля в сфере сохранения морских биоресурсов. Документ устанавливает права и обязанности представителей пограничных органов.

Новый порядок осуществления федерального госконтроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (в части морских биоресурсов) утвержден приказом ФСБ от 25 марта 2023 г. № 140. Документ вступит в силу с 6 мая.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый приказ определяет, каким образом должен осуществляться контроль за соблюдением требований в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Устанавливаются права и обязанности должностных лиц пограничных органов и контролируемых лиц — юрлиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

При этом признаются утратившими силу приказ ФСБ от 21 октября 2015 г. № 630 о должностных лицах органов федеральной службы безопасности, уполномоченных заниматься контролем, и приказ ФСБ от 16 октября 2020 г. № 476 об административном регламенте по осуществлению госконтроля в сфере рыболовства. Им на смену и придет новый документ.

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