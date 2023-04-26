Правкомиссии по иностранным инвестициям уточнили «рыбные» полномочия

Правительство обновило положение о комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Она получила функции по предварительному согласованию решений о предоставлении прав на вылов для компаний, находящихся под контролем зарубежных инвесторов.

Положение о Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций обновили постановлением от 24 апреля 2023 г. № 645.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в декабре 2022 г. вышел федеральный закон об усилении контроля иностранного участия в стратегических отраслях экономики. К таким сферам, напомним, относится и рыболовство.

Теперь за правкомиссией закрепили предварительное согласование получения прав на вылов хозяйственным обществом, находящимся под контролем иностранного инвестора, — если в результате такая компания или такая компания и входящие с ней в одну группу лиц структуры в совокупности будут обладать более 35% общего допустимого улова определенного вида водных биоресурсов в одном бассейне.

Также в сфере деятельности комиссии — предварительное согласование сделок и получения разрешений, влекущих предоставление права на вылов, компании под иностранных контролем. Речь идет о случаях, когда хозяйственное общество не имело такого права и планирует обратиться к властям за его получением.

Правкомиссия в том числе сможет принимать решение о приостановлении действия разрешений на добычу, выданных с нарушениями требований закона об инвестициях в стратегические отрасли.

ФАС ранее рассказали, что предусматривает закон для компаний, которые контролируются иностранным инвестором и хотят работать в отрасли.

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