Компаниям с иностранным контролем предусмотрели новые правила для рыболовства

Федеральная антимонопольная служба рассказала о деталях работы в рыбной отрасли нового закона, принятого для контроля иностранного влияния в стратегических отраслях экономики.

Госдума 21 декабря приняла изменения в закон об особенностях иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение, и другие законодательные акты. Рыболовство также относится к стратегическим отраслям.

«В соответствии с принятым законопроектом ФАС России, компания, желающая заниматься рыболовством, должна по установленной процедуре согласовать с правкомиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на осуществление такого вида деятельности, если эта компания контролируется иностранным инвестором», — рассказали в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос Fishnews о деталях нового регулирования.

Антимонопольная служба занималась разработкой законопроекта, на рассмотрение парламента его внесло правительство. Правкомиссия — это Комиссия правительства по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

Закон также предусматривает меры по приостановлению действия разрешительного документа в случае нарушения порядка. Кроме того, утверждаются особенности порядка получения прав на добычу биоресурсов.

«В частности, для общества, которое находится под контролем иностранного инвестора и которое будет обладать правами на добычу определенных видов биоресурсов в границах рыбохозяйственного бассейна в виде объемов допустимого улова, устанавливается обязательное предварительное согласование сделок по предоставлению таких прав», — заявили в ФАС.

Если обнаружатся нарушения при установлении иностранным инвестором контроля над хозяйственным обществом, выдача (или переоформление) разрешений на добычу биоресурсов такому обществу запрещается.

При этом разрешение, действие которого было приостановлено, должно быть аннулировано в случаях, если законность заключения уполномоченного органа подтверждена судом либо если такое заключение не было обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев.

23 декабря закон рассмотрит Совет Федерации.

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