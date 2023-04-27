В правила рыболовства внесли важные для Сахалинской области поправки

Изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна снимают ряд ограничений на промысел сельди, помогут защитить предприятия от штрафов и учесть интересы любителей рыбалки в Сахалинской области, рассказал региональный министр Иван Радченко.

Изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна вступят в силу с 7 мая. Рыбаки долгое время ждали внесения этих поправок.

Новые формулировки решают вопросы как промышленного лова, так и любительской рыбалки в Сахалинской области — региональные власти и отраслевое сообщество добивались внесения изменений, рассказал Fishnews глава областного министерства по рыболовству Иван Радченко.

Так, новым приказом пересматриваются требования к срокам промысла сельди в Западно- и Восточно-Сахалинской подзонах. Эти изменения учитывают состояние рыбных запасов и позволят эффективнее осваивать биоресурсы, отметил министр. «Сельдь — «народная» рыба. И в прошлом, и в этом году она поставляется в рамках программы по повышению доступности рыбных товаров, запущенной по поручению губернатора Валерия Лимаренко», — прокомментировал руководитель регионального ведомства. В прошлом году более 15 тонн сельди предприятия раздали жителям региона бесплатно, в этом году такая работа продолжается.

Важные уточнения внесены в правила по регулированию добычи на участках для промысла анадромных видах рыб. Обновленная формулировка позволит предприятиям, которые осваивают на таких участках морского ежа, краба и креветок, продолжать свою деятельность без угрозы столкнуться со штрафами.

Для рыбаков-любителей предусмотрено еще одно место для бесплатной добычи горбуши в Долинском районе — в районе порт-ковша Стародубский.

Уже подготовлены новые поправки в правила рыболовства, сообщил Иван Радченко. «Это касается и промышленного рыболовства, и любительского, поэтому рассчитываем, что следующий приказ о внесении изменений будет рассмотрен, пройдет все согласительные процедуры и будет принят более оперативно», — отметил он.

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