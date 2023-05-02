Ветеринарные власти обнаружили схему поставок сомнительного лосося

Лососевую продукцию неизвестного происхождения пытались ввезти в Россию через Армению под видом товара Фарерских островов, рассказали в Россельхознадзоре. Это уже не первый такой случай в нынешнем году.

Замороженную обрезь и хребты лосося, по документам произведенные на Фарерских островах, Россельхознадзор обнаружил при пограничном ветконтроле в пункте пропуска «Верхний Ларс». Продукция следовала из Армении в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза в адрес российского получателя в Санкт-Петербурге.

При документарной проверке инспекторам Россельхознадзора представили копию экспортного сертификата Фарерских островов, оформленного на поставку продукции армянским предпринимателям.

Однако российское ветеринарное ведомство заподозрило попытку незаконного ввоза товара и обратилось в Государственную службу по продовольствию и ветеринарии Фарерских островов с просьбой подтвердить факт оформления ветеринарного сертификата на поставку в адрес участников ВЭД Армении. Фарерская ветеринарная служба факт оформления не подтвердила, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В связи с этим ведомство приняло решение о ввозе в Россию фарерской рыбной продукции из Армении только при условии их направления российским грузополучателям без права использования до тех пор, пока компетентный орган Фарер не подтвердит факт оформления производственного ветеринарного сертификата.

Этот случай оказался не первым в числе попыток нелегального ввоза лососевых через страны ЕЭАС в 2023 г., отметили в федеральной службе. В феврале Россельхознадзор сообщал о выявлении незаконной схемы отгрузки замороженной рыбной продукции неизвестного происхождения. Рыба ввозилась в Россию под видом фарерских товаров через территорию Белоруссии. Компетентный орган Фарер также не подтвердил факты оформления документов, сопровождавших груз.

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