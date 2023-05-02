В правила создания рыболовных участков предложили изменения

Минсельхоз представил проект изменений в правила определения границ рыболовных участков. Таким образом документ планируется настроить под правоприменительную практику.

Проект постановления о внесении изменений в правила определения границ рыболовных участков опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки подготовили Минсельхоз и Росрыболовство.

Предлагается уточнить, что правила не распространяются на пруды и обводненные карьеры в границах земельных участков, находящихся в региональной, муниципальной собственности, собственности физического, юридического лица, если иное не установлено федеральными законами.

Разработчики также планируют дополнительно оговорить, что изменение границ возможно только для участков, не предоставленных в пользование.

Проект постановления предусматривает особенности определения площади участка при изрезанности береговой линии, специфике гидрологических изменений литоральной зоны, а также изменений гидрологических условий, приводящих к смещению русел рек. На этот случает предполагается допустить определение точек РЛУ на суше (на берегу), прилегающей к водному объекту. При этом в описании границ должна указываться информация о том, что участки суши не входят в границы участка, сообщает корреспондент Fishnews.

Для того чтобы избежать разнобоя и связанных с ним вопросов, предлагается прописать системы координат, которые могут использоваться для определения координат точек рыболовных участков.

Также планируется убрать уточнения, когда при определении границ РЛУ не требуется указание географических координат.

Среди важных дополнений, предусмотренных проектом, — допустить наличие общей границы между двумя рыболовными участками, если они предоставлялись в пользование в рамках переходных положений законодательства об участках (несколько лет назад рыбопромысловые участки были переоформлены в рыбоводные), а также между рыболовным и рыбопромысловым или рыбоводным участками.

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