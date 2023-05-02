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Рыбный союз и Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка договорились о сотрудничестве в сфере аналитики

Отраслевая аналитика поможет в борьбе с мифами рыбного рынка

Рыбный союз и Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка договорились о сотрудничестве в сфере аналитики. Объективные данные о рынке помогут развеять мифы вокруг рыбной индустрии, считает председатель Рыбного союза Александр Панин.

На встрече 26 апреля председатель Рыбного союза Александр Панин и руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов обсудили возможности применения аналитики для повышения прозрачности рынка рыбной продукции по всей цепочке поставок. В фокусе внимания также оказались отраслевые и потребительские тенденции последних двух лет.

Участники встречи договорились о развитии взаимодействия в области аналитики и исследовательской работы. Комментируя итоги переговоров, Александр Панин подчеркнул важность обмена информацией с ведущими аналитическими структурами, которые имеют возможность формировать комплексную независимую аналитику на основе данных из различных источников.

«Как показывает опыт, для развития рыбной отрасли нужны помимо прочего общедоступные и прозрачные информационно-аналитические данные, которые бы отражали реальное положение дел во всех сегментах рынка и показывали движение цен. В том числе пора развеять мифы, которые, к сожалению, еще витают вокруг рыбной индустрии и рыбы как продукции», — заявил глава отраслевого объединения.

По словам Александра Панина, Рыбный союз готов предоставлять экспертам имеющуюся в его распоряжении информацию и вносить вклад в формирование системных и объективных данных о рынке. В свою очередь Андрей Дальнов охарактеризовал продовольственный рынок как сложную, часто довольно хаотичную систему, которая тяжело поддается пониманию и прогнозированию.

«У Рыбного союза сильная команда аналитиков, и мы обсуждали возможность объединения усилий по отдельным направлениям, — рассказал он корреспонденту Fishnews. — Мы говорили о необходимости разработки общих для всех рынков животных продуктов показателей, например, стоимости единицы белка для потребителя. Это могло бы сделать рынок прозрачнее».

Важной, по словам руководителя центра, остается и тема продовольственной безопасности. Участники встречи сошлись во мнении, что для рыбохозяйственного комплекса основным показателем в этой сфере является уровень потребления рыбы и морепродуктов.

«Мне кажется, что в целом необходимо наращивать уровень потребления животного белка и жиров. Не только за счет рыбы, но и за счет молочных продуктов, яиц, мяса. И, быть может, здесь есть возможность для кооперации между соответствующими союзами», — отметил Андрей Дальнов.

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