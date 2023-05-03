Россия приготовилась обмениваться данными о судах-браконьерах

Росрыболовство станет координационным центром для обмена информацией в рамках реализации Соглашения о мерах государства порта. Порядок такого обмена утвердило правительство.

В декабре 2020 г. Россия ратифицировала глобальный антибраконьерский документ — Соглашение о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла. Страны-участницы должны ввести в своих портах ряд мер для борьбы с выгрузкой незаконно добытых уловов.

В ноябре 2022 г. был принят федеральный закон для реализации соглашения. Он предусматривает, в частности, обмен информацией о нарушителях с другими государствами и международными организациями. Для этого правительство распоряжением от 28 апреля 2023 г. № 678 утвердило специальный порядок, сообщает корреспондент Fishnews.

Федеральное агентство по рыболовству будет обмениваться данными с другими участниками соглашения — государствами и международными организациями. Речь идет про сведения о морских портах, в которые рыбацкие суда могут запрашивать заход, о результатах осмотра флота пограничниками, об отказах в заходе судам-нарушителям, включенным в «черный список».

Постановление вступит в силу с 21 мая.

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