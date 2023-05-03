Сделки иностранных инвесторов в рыболовстве будут заключаться по новым требованиям

Правительство внесло изменения в правила предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранными инвесторами над компаниями в стратегических отраслях.

Поправки внесены постановлением правительства от 29 апреля 2023 г. № 684. Теперь Порядок, установленный постановлением от 17 октября 2009 г. № 838, распространили на предварительное согласование получения прав на вылов хозяйственным обществом, находящимся под контролем иностранного инвестора, — если в результате такая компания или такая компания и входящие с ней в одну группу лиц структуры в совокупности будут обладать более 35% общего допустимого улова определенного вида водных биоресурсов в одном бассейне. Перечень таких объектов промысла должен утверждаться правительством, сообщает корреспондент Fishnews.

Также правила будут применяться к сделкам и получению решений, влекущих предоставление права на добычу ВБР, компании под иностранных контролем. Речь идет о случаях, когда хозяйственное общество не имело такого права и планирует обратиться в орган госвласти за его получением.

Изменения внесены в рамках принятого в декабре федерального закона об усилении контроля иностранного участия в стратегических отраслях экономики. К таким сферам, напомним, относится и рыболовство.

Ранее правительство уточнило функции правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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