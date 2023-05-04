Канада присоединилась к соглашению по рыбацким субсидиям

Канада стала пятым членом ВТО, ратифицировавшим соглашение о запрете вредных рыболовных субсидий. Для вступления документа в силу это должны сделать как минимум две трети участников Всемирной торговой организации.

Соглашение устанавливает правила, запрещающие субсидии, которые угрожают устойчивости рыболовства. Применение этих правил должно обеспечить устойчивое использование и сохранение морских ресурсов.

Переговоры по соглашению длились более 20 лет. В июне прошлого года все члены Всемирной торговой организации — 164 страны — наконец согласовали сделку, но решение ряда вопросов было отложено, сообщает корреспондент Fishnews.

О присоединении Канады к соглашению заявила министр внешней торговли, поддержки экспорта, малого предпринимательства и экономического развития Мэри Ын. Она назвала документ знаковым и «способным обеспечить устойчивое использование мировых рыболовных ресурсов на долгие годы благодаря противодействию вредным субсидиям, включая те, что связаны с ННН-промыслом», говорится в пресс-релизе канадского правительства.

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