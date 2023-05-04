Для подзоны Приморье предлагают подумать над «лососевым подкреплением»

Один из аспектов развития рыбного хозяйства Хабаровского края — восстановление лососевых запасов в подзоне Приморье, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко. Здесь можно было бы обратиться к комплексной программе, предложил он.

Подзона Приморье — один из районов промысла тихоокеанских лососей в Хабаровском крае, однако уловы здесь совсем скромные. По горбуше возможный вылов максимум составляет тысячу тонн, а когда-то объемы вылова доходили до 10 тыс. тонн, рассказал Fishnews президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

По мнению руководителя объединения, можно было бы подумать над комплексной программой восстановления лососевых ресурсов в этом районе. «Здесь хотелось бы понять причины происходящего с запасами рыбы: что повлияло — антропогенные факторы, браконьерство, климатические факторы», — отметил глава АПРОХК. Программа может включать и создание лососевых рыбоводных заводов, полагает он.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews