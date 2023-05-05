Стратегию развития обрабатывающей промышленности обновят

Правительство собирается актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности. «Перезагрузка» документа должна быть выполнена в ближайшее время.

Об этом глава правительства Михаил Мишустин рассказал на стратегической сессии по развитию промышленности, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

«С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать Сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности», — сказал премьер.

По предварительным прогнозам, рост объемов производства в этом сегменте по итогам года составит около 1%, отметил Михаил Мишустин

Он поручил министрам промышленности, торговли и экономического развития следить за динамикой этого показателя. «Как я уже говорил во время отчета в Государственной Думе, за следующие несколько лет необходимо добиться стабилизации индекса промышленного производства. Мы рассчитываем, что в следующем году он вырастет», — добавил премьер-министр.

Действующая Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г. была утверждена в июне 2020 г. Она предусмотрела приоритетные направления для развития авиапрома, судостроения, сельхозмашиностроения, станкостроения, электроники и других сфер.

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