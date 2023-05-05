Город Тонхэ устроил праздник в честь российского краба

В южнокорейском порту Тонхэ 5 мая стартовал первый крабовый фестиваль. В течение трех дней жители и гости города смогут поучаствовать в многочисленных мероприятиях, а также продегустировать блюда из краба РФ, добытого в Охотском и Беринговом морях.

Через Тонхэ в Южную Корею ввозится значительные объемы российского краба. Здесь же расположены многочисленные компании, занимающиеся его импортом, хранением, переработкой и транспортировкой, отмечает газета «Канвон томин ильбо».

Организаторами первого фестиваля стали мэрия города, Центр по развитию перевозок в северном направлении, Туристический и культурный фонд Тонхэ, а также крупнейший местный импортер краба — компания Gold Crab, сообщает корреспондент Fishnews.

Для участия в открытии фестиваля пригласили знаменитых южнокорейских музыкантов. В первый день запланирован российско-корейский форум сотрудничества провинции Канвон с Приморским краем в сфере рыбных ресурсов. Со специальным докладом выступит доцент кафедры корееведения Восточного института ДВФУ Вадим Акуленко.

На фестивале жители и гости города смогут отведать различные блюда из краба за полцены. Кроме того 600 крабов-стригунов опилио и 1000 порций крабового супа организаторы раздадут бесплатно. Также запланированы встречи формата B2B и B2C, распродажи, соревнования по ловле краба удочкой и голыми руками, шуточные аукционы и другие мероприятия.

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