В Поморье поищут новые места под рыбоводство

Архангельская область намерена заказать подбор водоемов, подходящих для аквакультуры, в двух муниципальных районах. Власти региона рассматривают эти расходы как поддержку перспективного бизнеса.

Информация о конкурсе на «выполнение рыбоводно-биологического обоснования рационального и эффективного размещения объектов аквакультуры на водных объектах Архангельской области (Мезенский и Лешуконский районы)» размещена на сайте zakupki.gov.ru. Максимальная цена контракта — 677 тыс. рублей, срок исполнения — до 15 ноября текущего года, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что такие исследования в различных районах Архангельской области ведутся с 2017 г. В региональном правительстве эти расходы рассматривают как поддержку перспективного бизнеса. В декабре областной министр агропромышленного комплекса и торговли Ирина Бажанова заявила, что 2023 г. станет завершающим в этом мониторинге.

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