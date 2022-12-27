В Поморье организовали обследования перспективных акваферм

В Архангельской области в нынешнем году ученые подобрали дополнительные водные объекты, подходящие для аквакультуры. Исследования водоемов для потенциальных акваферм ведутся в рамках госзаданий.

Подобные обследования водоемов в Архангельской области проводятся с 2017 г., власти региона рассматривают эти расходы как поддержку перспективного бизнеса. В этом году Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО) разработал рыбоводно-биологическое обоснование эффективного размещения объектов аквакультуры в четырех муниципалитетах, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

Как рассказала министр агропромышленного комплекса и торговли региона Ирина Бажанова, водоемы для исследования отбирались на основе рекомендаций муниципальных властей и с учетом близости к развитой инфраструктуре: дорогам, линиям электропередачи, населенным пунктам.

В итоге в Вельском и Устьянском районах определены две реки, четыре озера и один искусственный водоем, в которых возможно выращивание 558 тонн радужной форели. В Виноградовском округе и Пинежском районе определены две реки и два озера, где возможно выращивание 260 тонн этой рыбы.

Ирина Бажанова обратила особое внимание, что при формировании рыбоводных участков на этих водоемах необходимо учитывать мнение местного населения. По словам главы ведомства, 2023 г. станет завершающим в мониторинге водоемов с потенциалом для товарного рыбоводства. В следующем году будут обследованы Мезенский и Лешуконский районы. На эти цели в бюджете предусмотрено 1,7 млн рублей, из которых средства областной казны составляют 1 млн рублей.

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