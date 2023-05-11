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Компания «Антей Север» организовала для ветеранов, жителей и гостей города угощение ухой. Фото пресс-службы ГК «Антей»

Рыбаки угостили мурманчан в День Победы

Полторы тысячи участников празднования Дня Победы в Мурманске смогли отведать ароматной ухи из полевой кухни: угощение для жителей и гостей города организовала компания «Антей Север». Создание комфортной городской среды предприятие называет важной частью своей соцполитики.

Более 170 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы в Мурманской области. Рыбаки организовали для ветеранов, жителей и гостей города угощение ухой, рассказали Fishnews в пресс-службе ГК «Антей».

«Северянам очень понравился такой вкусный подарок. Мурманск — рыбный город, а уха по-мурмански — бренд. Впереди нас ожидает большое количество мероприятий, в том числе юбилей Мурманской области. Жителей региона ждет масштабная культурная программа, участие в которой примут, в том числе и представители негосударственного сектора», — отметил на мероприятии первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин.

Для приготовления ухи использовали три вида рыбы: треску, палтус и форель. Чтобы приготовить полторы тысячи порций ухи понадобилось более 120 килограммов. Кроме того, все желающие смогли согреться горячим чаем.

В компании «Антей Север» подчеркнули, что важно не только создавать рабочие места, платить налоги в местный бюджет, но и поддерживать комфортную городскую среду.

«Мурманск — это город-герой, который хранит память о защитниках Заполярья. Мы решили внести и свой вклад в празднование Дня Победы. Конечно, традиционный солдатский обед — это каша, но где, как не в нашем городе, угощать гостей настоящей рыбацкой ухой. Наши повара разработали собственный рецепт, а приготовление в полевой кухне придает ухе особый вкус», — отметил генеральный директор «Антей Север» Юрий Бакаляр.

Все гости остались довольны, отметили в компании. Угощение ухой из полевой кухни в «Антей Север» обещают сделать регулярным.

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Fishnews

  • Компания «Антей Север» организовала для ветеранов, жителей и гостей города угощение ухой. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Полторы тысячи участников празднования Дня Победы в Мурманске смогли отведать ароматной ухи из полевой кухни. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Для приготовления ухи использовали три вида рыбы: треску, палтус и форель. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Повара компании разработали собственный рецепт. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Северянам очень понравился такой вкусный подарок. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Чтобы приготовить полторы тысячи порций ухи понадобилось более 120 кг рыбы. Фото пресс-службы ГК «Антей»
  • Угощение ухой из полевой кухни в «Антей Север» обещают сделать регулярным. Фото пресс-службы ГК «Антей»
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