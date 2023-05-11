Корюшковая путина приближается к финишу

В Ленинградской области рыбодобывающие предприятия близки к завершению промысла ладожской корюшки. Рекомендованный к вылову объем освоен уже на 87% — добыто более 950 тонн.

По состоянию на 10 мая общий вылов корюшки в южной части Ладожского озера составил 957 тонн, рассказал на пресс-конференции зампредседателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. Всего в этом году в рамках весенней путины рыбакам разрешено добыть 1095 тонн ладожской корюшки.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основной улов предприятиям традиционно обеспечил промысел на реке Волхов — 877 тонн рыбы. В реках Сясь и Свирь добыто 41 и 39 тонн корюшки соответственно.

«С учетом того, что в этом году путина началась гораздо раньше — с 5 апреля, мы написали обращение в научный совет по поводу увеличения рекомендуемого вылова до 1300 тонн, — отметил Олег Малащенко. — Погодные условия показывают, что, наверное, мы квоту, как и в прошлом году, фактически выберем под 100%».

К фестивалю «Корюшка идет!», который планируется провести 13 мая в Новой Ладоге, путина на Волхове практически завершится, предположил глава комитета. Он также обратил внимание на увеличение доли крупной рыбы в уловах: «Если в прошлом году размерный ряд крупной корюшки составлял порядка 25%, то в этом году это порядка 35%».

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