Губернатор Поморья предложил расширить субсидирование для развития Севморпути

Для более активного использования Северного морского пути необходимо распространить механизмы субсидирования на разные суда и порты, заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике.

Использование субсидий необходимо по крайней мере на начальном этапе становления перевозок по Севморпути, подчеркнул глава Поморья. Ледокольная перевозка, обеспечение безопасности судоходства в Арктике - дорогостоящие мероприятия. «Поэтому у нас на сегодняшний день есть хорошая практика субсидирования перевозок по Северному морскому пути», - отметил губернатор.

Однако такой механизм поддержки нужно предусмотреть для всех судов, работающих на арктической трассе, помимо лихтеровозов, заявил глава региона. Также он предлагает расширить число портов, для которых включен инструмент субсидирования, сообщает корреспондент Fishnews.

«Надо, конечно, распространять его на все порты, чтобы эта возможность была для отправки из всех портов по СМП и субсидироваться могли все суда», - сказал Александр Цыбульский.

«Мне кажется, этот начальный этап 5-7 лет нам надо принять обязательно решение о субсидировании, именно для того чтобы увеличить объем перевалки», - подчеркнул глава региона.

Конференция по биоресурсам и рыболовству в Арктике проходит с 11 по 12 мая в Архангельска.

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