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Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ выступил на конференции по рыболовству в Арктике. Фото Николая Гернета, фотобанк фонда «Росконгресс»

Кому покоряются «бизнес-просторы» Арктики, обсудили на форуме в Архангельске

Бизнес, который готов вкладываться в проекты на новых, сложных для освоения территориях, объединяет определенный «генетический код» — об интересных выводах на основе исторического анализа президент ВАРПЭ Герман Зверев рассказал на конференции по рыболовству в Арктике.

Бизнес-логика в разных случаях была то двигателем, то тормозом в освоении Арктического региона, отметил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Глава ВАРПЭ привел в пример идеолога Северного морского пути, автора научных статей о промысле трески, сельди, добыче морского зверя Михаила Сидорова. В 1859 г. он обратился к императору Александру Второму с прошением «О возможности морского пути из Европу в Западную, Восточную Сибирь через устья рек Обь и Енисей».

Влиятельный придворный, генерал Зиновьев идею новатора раскритиковал: «Так как на Севере постоянные льды, и хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы немыслимы, то, по моему мнению и мнению моих приятелей, необходимо народ удалить с Севера во внутренние части государства, а вы хлопочете наоборот, а объясняете о каком-то Гольфстриме, которого на Севере быть не может. Такие идеи проводить могут только помешанные».

«Но кто те приятели, на мнении которых основывал он свое решение? — сделал акцент, процитировав генерала, Герман Зверев. — Это крупный бизнес, это торгово-индустриальное лобби крупнейших городов европейской России, это крупнейшие собственники бирж, ярмарок Москвы и Нижнего Новгорода. И они с точки зрения своей бизнес-логики по своему были правы. Потому что в их логике, в их «евклидовой геометрии» в рамках бизнес-моделей не складывались зарабатывание прибыли и сверхрисковые проекты».

Михаил Сидоров последовательно продвигал бренд Арктики, в том числе за рубежом. Средства позволяли: это был крупнейший российский золотопромышленник.

Такой тип русского промышленника — создавшего своего состояние на каких-то прибыльных для своего времени рынках, но вкладывающего это состояние в освоение Арктики — ключевой для развития региона, подчеркнул Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в пример руководитель ассоциации привел также Аникея Строганова, финансировавшего походы в Сибирь за счет доходов от соляного промысла, и Александра Сибирякова — выходца из династии богатейших иркутских купцов, организовавшего строительство первой на Крайнем Севере проезжей дороги, соединившей бассейн Печоры и притоки Оби.

Таким образом, обобщил президент ВАРПЭ, предпринимателей, которые нацелены на «освоение неведомых регионов, суровых широт», объединяет несколько черт. Первое — это наличие финансового рычага, на котором такие бизнесмены уже зарабатывают серьезные деньги. Второе — готовность входить в проекты с высокой долей риска. И третье — готовность участвовать в инфраструктурных проектах.

Если говорить о современных реалиях и рыбной отрасли, то можно провести параллель со вторым этапом квот под инвестиции. Для победителей крабовых аукционов планируется включить обязательства по реализации инфраструктурных проектов в портах. И руководство Архангельской области как раз предложило предусмотреть возможность для создания такого объекта в регионе.

Государство, выслушивая представителей бизнеса, принимает свое решение, исходя из долгосрочного плана, потому что «нужно различать инвестиции в краткосрочную прибыль и инвестиции в построение будущего», отметил руководитель ассоциации.

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