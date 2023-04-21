Крабовые аукционы и вторая волна инвестквот: подготовка продолжается

Какие требования заложить к береговым комплексам, как быть с транспортными рефрижераторами в качестве объектов вложений в рамках второго этапа инвестквот и какие обязательства предусмотреть для победителей новых крабовых аукционов — эти вопросы стали ключевыми на рабочей группе в Совете Федерации.

Подготовку подзаконных актов для реализации второго этапа инвестквот и аукционов рассмотрели на рабочей группе Совета Федерации. В профильном комитете оптимистично оценивают темпы сдачи судов под квоты. Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин заявил, что с прошлого заседания группы сдано два краболова — на Хабаровском судостроительном и Онежском судостроительно-судоремонтном заводах. «Динамика очень хорошая прослеживается», — не преминул отметить сенатор.

О разработке подзаконных актов для запуска второго этапа доложил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. Три документа уже вышло. Это в том числе распоряжение правительства, утверждающее список водных биоресурсов для нового распределения инвестквот. Продолжается подготовка других подзаконных актов для второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Проекты были размещены для публичного обсуждения, сообщил представитель министерства.

В ведомстве обратили внимание, что продолжают собирать замечания по проектам и часть предложений учли. Так, из проекта обязательных характеристик объектов инвестиций, которые должны построить победители крабовых аукционов, исключили требование к наличию железнодорожных путей. В первоначальной версии такая привязка предусматривалась для инфраструктурных объектов в портах. Убрал федеральный разработчик и требование о близости к объектам инфраструктуры гидротехнических сооружений.

Однако вопросы у регионов по-прежнему остаются. Власти Архангельской области настаивают, что нужно сократить количество лотов на крабовые торги под строительство промысловых судов и увеличить — под создание инфраструктуры. На Северном бассейне переизбыток краболовов и есть смысл вложиться в развитие портовой инфраструктуры, заявила региональный министр Ирина Бажанова. Сейчас требования к инфраструктурным объектам инвестиций заточены на Мурманскую область, а у Поморья тоже есть интерес к таким проектам, отметила она. «Есть инвесторы, которые готовы вложиться», — добавила глава министерства.

В федеральном Минсельхозе опасаются, что добавление еще одного лота под создание логистического комплекса — в случае выигрыша пользователями из одного региона — создаст избыток мощностей в одном субъекте Федерации. Но попросили коллег из Архангельской области предоставить дополнительные обоснования и обещали подумать над решением вопроса.

Со своими предложениями по объектам инвестиций второго этапа выступила и Камчатка. Так, регион считает важным расширить в рамках программы инвестквот возможности постройки малотоннажного флота, а по крабам — включить в список объектов инвестиций объекты социальной инфраструктуры на селе стоимостью не меньше 1 млрд рублей. Необязательно сводить все только к производственным мощностям, считают краевые власти. Предложения были направлены в Минсельхоз РФ, сообщила зампред правительства Камчатки Юлия Морозова.

Идея обязать краболовов строить социальные объекты вызвала вопросы. Конкретных предложений, что это должны быть за объекты, пока нет. «Пока у нас все объекты направлены на развитие рыбохозяйственного комплекса», — прокомментировал Евгений Кац. Создание логистической инфраструктуры, по его мнению, интересно в том числе и сельским территориям.

Законодательство предусматривает расторжение договора на инвестквоту в случае перехода права на объект инвестиций, обратил внимание на один из аспектов президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев. Если включить в список объектов инвестиций для победителей крабовых торгов социнфраструктуру, получится, что у производственников на балансе будут оставаться непрофильные объекты, а их еще нужно будет содержать.

В Минсельхозе пообещали дать письменные ответы по предложениям Камчатского края, сообщает корреспондент Fishnews.

Сколько получит берег

Одна из главных тем — какие требования предъявят к тем, кто решил вложиться в береговые производства. Когда еще разрабатывался законопроект о втором этапе инвестквот, предлагалось прямо в тексте закона увязать строительство береговых комплексов с обязательствами по постройке судов. В отраслевых объединениях увидели в такой сцепке попытку оттянуть часть квот на судовое направление. В итоге в законе дополнительных обязательств не появилось, но теперь обсуждения идут по подзаконной базе.

АСРФ настаивает на том, что объект инвестиций, увязывающий строительство берегового завода и промысловых судов, надо сохранить, а на береговые предприятия без такой сцепки объем квот не увеличивать, оставить его таким, как на первом этапе. Завод в чистом виде не предполагает развитие сопутствующих мощностей, уверяют в объединении.

Береговые производства не могут работать без инфраструктуры, так что развитие территории обеспечивается в любом случае, эффект от создания таких предприятий — комплексный, оппонируют в Ассоциации добытчиков минтая. Увязка судов и заводов будет тормозить реализацию инвестпроектов и создавать дополнительные риски, в том числе для тех, кто решил вложиться в другие береговые объекты, заявил президент АДМ Алексей Буглак. Объем для объекта инвестиций «суда плюс флот» будет отнимать инвестквоту у других проектов, которые могли бы быть успешно реализованы, обратил внимание руководитель Ассоциации добытчиков минтая. Именно перерабатывающие предприятия — без обязательств по постройке флота — положительно зарекомендовали себя на первом этапе программы инвестквот.

Коллегу из АДМ поддержал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Дела со строительством судов складываются непросто и непонятно, зачем усложнять положение инвесторов, сказал глава АПРОХК.

Изначально в качестве цели изменений законодательства называлось создание новой тресковой индустрии, обеспечение конкуренции с китайской рыбопереработкой, напомнил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Для этого нужны крупные перерабатывающие комплексы. Однако вместо этого был использован китайский опыт 50-х годов — «создание домны в каждом дворе», считает руководитель объединения. На втором этапе надо не повторять таких ошибок и предусмотреть пять-семь крупных комплексов по переработке минтая и сельди. «Большие, мощные рыбоперерабатывающие комплексы, которые могут стать становым хребтом конкурентной машины с Китаем», — подчеркнул президент ВАРПЭ.

Сохраняется ли общий концепт

В проект перечня объектов инвестиций для второго этапа инвестквот вошел транспортный рефрижератор. Но такое новшество вызывает целый ряд вопросов, обратили внимание в Ассоциации добытчиков минтая.

В случае с транспортным рефрижератором отсутствует важная увязка между инвестиционной квотой и объектом инвестиций. Непонятно, как для ТР рассчитывать ресурсное обеспечение, отметили в объединении. Для судов и береговых заводов, которые строятся по программе, установлены обязательства по вылову и переработке, однако для «транспортника» такие требования определены быть не могут. «На наш взгляд, это, конечно, ставит инвесторов в неравное положение», — заявил Алексей Буглак.

Тонкости настройки

На заседании рабочей группы была поднята и проблема оценки выполнения обязательств участниками берегового направления программы инвестквот. О том, что нужно внести ясность в этом вопросе, заявили и власти Камчатского края, и президент ВАРПЭ. В Минсельхозе сообщили, что разрабатывается соответствующий проект постановления.

Сергей Рябченко поднял вопрос о сохранении крабовых квот для малого и среднего бизнеса. Президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков напомнил о проблематике требований к локализации при строительстве флота: предприятия видят угрозу в невозможности выполнения критериев, которые согласно постановлению от 17 июля 2015 г. № 719 будут действовать с 1 июля 2023 г., — в Минпромторге России сообщили, что готовы проработать возможность послаблений.

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