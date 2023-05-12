Ученые пробуют растить краба в аквариумах

В Приморье продолжаются эксперименты по выращиванию камчатского краба в искусственных условиях: самым крупным особям исполнилось два года. Исследования проводит Национальный научный центр морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Молодь была получена из личинок на научно-экспериментальном участке марикультуры морской биологической станции «Запад» в 2021 г. После завершения метаморфоза и оседания на субстрат мальков в июне того же года перевезли в аквариальную ННЦМБ для продолжения эксперимента.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Центра, одновременно проводятся работы с особями двух- и однолетнего возраста. Исследуется рост и выживаемость краба в зависимости от плотности поселения и биотического окружения. Регулярно проводится биоанализ малька. Также контролируются абиотические факторы среды, такие как соленость, температура и водородный показатель. Состав и количество корма регулируется на основе данных биоанализов и постоянных наблюдений. Исследуется поведенческая активность и линька крабов. Полученные результаты используются для отработки технологий искусственного воспроизводства.

В естественных условиях проведение подобных экспериментов невозможно, отметили в пресс-службе. В аквариальной Центра животные достигли двухлетнего возраста впервые.

Воспроизводство камчатского краба — процесс трудоемкий и достижение мальками этого возраста является важным шагом, подчеркнули в ННЦМБ.

Тем временем на МБС «Запад» начинается оседание малька краба 2023 г. На основе полученных данных распланированы новые эксперименты и уже готовятся аквариумы для приема малышей.

Все работы ведутся под руководством кандидата биологических наук Сергея Масленникова. Исследования поддерживаются грантом РНФ «Разработка современных подходов к созданию технологий устойчивого культивирования и воспроизводства ценных морских гидробионтов».

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