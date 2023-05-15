Сокращение ледового покрова влияет на экосистемы Арктики

Климатические перемены отражаются на биоте в Арктике, при продолжении таких устойчивых изменений в Баренцевом, Белом и Карском морях возможна перестройка экосистем, изменения миграций рыб и перераспределение промысловых объектов, отметил консультант Отделения ФАО для связи с Россией Игорь Шпаков на конференции в Архангельске.

Доклад о влиянии климатических изменений на Северный Ледовитый океан представил на Конференции по биоресурсам и рыболовству в Арктике консультант Отделения ФАО для связи с РФ Игорь Шпаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет по рыбному хозяйству ФАО использует в своей работе широкий круг данных, которые собираются по всему миру. «Данные собираются как национальными статистическими службами государств-членов, а у нас их 194, так и очень широко используется дистанционное спутниковое зондирование», — рассказал представитель отделения международной организации.

Основную часть своего выступления он начал с информации об изменениях, которые претерпевает ледовый покров Северного Ледовитого океана, создающий основу для устойчивости экосистем. 40 лет спутниковых наблюдений показали, что старого льда (старше четырех лет) уже практически нет. Если в 1980 г. такого льда было 30%, то на 2022 г. осталось только 3%, отметил Игорь Шпаков. Причем это уже не монолитный щит, а разрозненные сегменты, в основном сконцентрированные у заполярных островов Канады и северной части Гренландии.

Море Лаптевых, Карское и Восточно-Сибирское моря традиционно называли «ледовыми питомниками» Арктики, поскольку большая часть льда, которая там формировалась, дальше поступала в центральную часть океана и затем присоединялась к трансполярному дрейфовому потоку. Однако и здесь наблюдается снижение: льда, который перемещается таким образом, осталось только 25%.

Сокращение объема льда вместе с ростом проникновения в толщу воды светового потока вызывает изменение абиотических условий: увеличение температуры поверхностных вод, снижение солености поверхностного слоя, повышение его кислотности и т.д. «И все эти факторы постепенно ведут к изменению биоты на всех трофических уровнях», — обратил внимание консультант отделения ФАО.

Так, весеннее цветение фитопланктона сдвигается на более ранние сроки, меняется его видовой и размерный состав.

Зоопланктон также активно реагирует на перемены, у этих организмов происходит изменение размерного спектра, что связано с нарушением сезонной динамики пищевых ресурсов.

Докладчик привел в пример каланусов — пищу для промысловых рыб. От репродукции калануса, от того, как он накапливает липидные запасы, от распределения его численности зависит продуктивность региона. Изменения условий приводят к рассинхронизации подъема рачков после зимней спячки с более ранним цветением фитопланктона. «В результате им не хватает просто-напросто пищи, они не успевают размножаться и самое главное — у них уменьшается запас липидов, которые, собственно, должен переходить дальше по пищевым цепям», — рассказал о перестройках Игорь Шпаков.

Большой проблемой он назвал нарастающее закисление океана. Для Арктики оно особенно выражено, так как более холодные воды активнее растворяют углекислый газ. За последние 30 лет его поступление из атмосферы в Северный Ледовитый океан выросло в три раза. На смену условий реагируют морские организмы: концентрация карбонат-ионов снижается, а они необходимы морским обитателям для построения панцирей, раковин и скелетов. Сезонное подкисление океана приводит к растворению раковин двустворчатых моллюсков. Изменения отразились на популяции очковой гаги: численность этой птицы снизилась за несколько лет почти в 30 раз.

Если такие устойчивые климатические изменения продолжатся, то в Баренцевом, Белом и Карском морях возможна полная перестройка экосистем, изменение миграций рыб и перераспределение промысловых объектов. Здесь, конечно, необходимы исследования, подчеркнул Игорь Шпаков.

При этом, как было отмечено на конференции, среди ученых нет единого мнения по поводу того, так ли очевидно будущее потепление. Согласно первой точке зрения, антропогенное влияние и парниковые газы приводят к глобальным изменениям климата и в будущем потепление продолжится, рассказал в.н.с. лаборатории морских биоресурсов Центра водных биоресурсов Полярного филиала ВНИРО Юрий Ковалев. Согласно прогнозам, основанным на этом предположении, температура будет продолжать расти, а площадь льдов в Арктике будет сокращаться. И к середине 21 века регион в летний период будет полностью освобождаться ото льда.

Согласно второй точке зрения, природные циклические процессы играют важную роль в изменениях климата, обеспечивая чередование периодов потепления и похолодания. И в будущем следует ожидать похолодания, добавил представитель ПИНРО.

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